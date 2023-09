Durante el encuentro, Mussi afirmó: “Fui convocado para hablar de las gestiones locales en las crisis. Es un sello que tienen los movimientos nacionales y populares; tener que resolver las crisis que deja el neoliberalismo. Pasaron 36 años desde que me eligieron por primera vez como Intendente y siempre salimos de todas las crisis que tuvimos. Comenzamos con las jornadas de trabajo los domingos y luego agregamos las de salud todos los sábados. Eso es militancia”.

También, solicitó “a todos los que hoy recibieron el diploma, que sean militantes de la causa del pueblo, nada más. Porque se formaron en una Universidad Pública, que es causa del pueblo. Soy Intendente de Berazategui orgullosamente, porque es lo mejor que me pudo pasar. No me puedo permitir retirarme de la vida política con un Gobierno neoliberal, no queremos padecerlo nunca más. Les agradezco infinitamente. Tenemos que seguir militando en las crisis”