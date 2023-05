Se realizó el Encuentro de la Producción e Industria Argentina en el Complejo Cultural Municipal La Calle. La actividad fue organizada por Industriales Pymes Argentinos (IPA) y el acto de cierre fue encabezado por el intendente de Berazategui, Juan José Mussi. Durante la jornada, organizaciones y dirigentes pyme, de cooperativas, de la economía social y del trabajo propusieron un documento que se presentará en el Congreso Nacional para el desarrollo de la producción y la industria argentina.

En este marco, el intendente Mussi manifestó: “Es un orgullo tener dirigentes que hablen de esta manera y que entiendan lo que está pasando en el país. Me preocupa que no veo salir a la Argentina, me preocupa por mis nietos, porque tenemos un país con todos los potenciales”.

“Daniel (Rosato) siempre está preocupado por estas cosas y yo lo acompaño en eso, en ver qué podemos hacer con las pymes. Cuando se habla de unidad, estoy presente. A los argentinos nos falta convivencia y diálogo. No hay un solo país que no salga a partir del trabajo y la producción. La verdad es que, si a Berazategui le fue bien, es por eso, por el círculo virtuoso del trabajo. La unidad declamada no sirve. Que estas cosas se hagan para sembrar la semillita y que los empresarios pyme entiendan que hay otra forma de sacar al país asociándose con su par, fortaleciéndose. Peleemos por un mundo mejor para las futuras generaciones”, pidió Mussi.

Por su parte, Daniel Rosato -presidente de IPA- indicó: “Hoy nos encontramos el sector pyme a nivel nacional junto a los trabajadores, en Berazategui, con el objetivo de lograr -a través de la unidad- trabajar sobre un modelo productivo plasmado en un documento que vamos a presentar en el Congreso de la Nación. Defendemos un modelo industrial del que queremos ser parte. Es importante el diálogo y, en Berazategui, las pymes somos escuchadas, tenemos un Intendente que nos acompañó y lo sigue haciendo. Queremos llevar este modelo productivo a nivel nacional”.

Esta convocatoria, así como otras organizadas también por el IPA en diversas localidades, se realiza bajo la premisa de que el sector productivo nacional debe intervenir unido en la conducción y planificación de un modelo de país productivo y soberano. En ese sentido, resaltan la importancia de incentivar el desarrollo de la producción y la industria argentina, haciendo especial énfasis en la sustitución de importaciones y el impulso real al valor agregado.

También participaron: el secretario de Trabajo municipal, Juan Manuel Parra; entre otros integrantes del Gabinete municipal y del Programa Berazategui 2050; el presidente de la Unión Industrial local, Alejandro Bartalini; y representantes de organizaciones pymes