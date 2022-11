El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini, recibió al intendente de Benito Juárez, Julio Marini, con el objetivo de analizar el avance de los diferentes trabajos en materia de obra pública que el gobierno bonaerense ejecuta en el distrito.

En ese sentido, los funcionarios revisaron el progreso de las intervenciones de asfalto en caliente y hormigón que se realizan en el partido con una inversión de 400 millones de pesos. Además, conversaron sobre los recambios de luminarias LED que se llevan adelante tanto en la ciudad cabecera como en la localidad de Barker, tareas que se financian mediante convenios y el Fondo de Infraestructura Municipal.

“Llevar esta ayuda económica es muy importante para mejorarle calidad de vida a los vecinos. Genera mucho trabajo y los comercios crecen al ritmo de todas estas inversiones”, aseguró Marini.

Además, se está terminando de construir la Casa de la Provincia, que representa una inversión de 230 millones de pesos y se están cambiando las cañerías de agua por otros 350 millones.

En ese sentido, Marini agregó que “Hay inversiones muy importantes, no solo en Benito Juárez sino que en los 135 municipios. Estamos llegando al 100% de agua y cloaca en nuestro distrito y si no fuera por el Gobierno de la Provincia no estaríamos hablando de esta importantísima cantidad de obras”