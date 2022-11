Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca, sostuvo que no tiene un referente político definido pero declaró “Mauricio Macri significó un momento importante porque con él logré la intendencia en 2015 y renové en 2019. Me siento representado por varios y ninguno en especial. Y tengo un gran reconocimiento por Francisco De Narváez quien me introdujo en política en el 2003”.

De cara al 2023, dijo que en Juntos por el Cambio “hay muchos candidatos con ambiciones, tanto en provincia como a nivel nacional, además de un ego sobrealimentado. Juntos ve la posibilidad de volver a ganar la elección como lo hizo en 2015, más allá de que el escenario es distinto”.

“Los Libertarios están captando un voto juvenil y se lo quitan a Juntos. Hay un hartazgo con la política tradicional. Cuando mirás las elecciones regionales ves que se dirimen los extremos”, afirmó