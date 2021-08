Resaltó que ese apoyo lo ve en la 1 y 3 sección, sobre todo en situaciones de emergencia como la pandemia.

“Juntos por el Cambio decían que el conurbano iba a estallar con la pandemia. Eran tremendistas y trágicos, pero no sólo no explotó, sino que todos los intendentes con Axel Kicillof y Alberto Fernández tomamos las medidas de paz social y se avanzó a mejorar todos los índices que la oposición no pudo levantar cuando fueron gobierno”, disparó.

Cascallares aseguró que el FDT en el conurbano tiene importante apoyo popular de cara a las elecciones.

En el plano local, comentó “tenemos 17 de 24 concejales y eso nos permite avanzar sin problemas”