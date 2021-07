La precandidata a primera diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, sostuvo que sólo se podrá salir de la pandemia "apoyando un modelo productivo", llamó a "reconvertir los planes sociales en puestos de trabajo" y planteó que el lanzamiento de la lista "en una fábrica", por la planta de Queruclor en Garín, refleja el compromiso del Frente de Todos con ese tipo de políticas.

"Hacemos política para transformar y resolver los problemas de la ciudadanía. Sólo salimos de la pandemia si seguimos apostando a un modelo productivo, que es el del trabajo", exhortó Tolosa Paz esta mañana en diálogo con radio Futuröck, y sintetizó: "Argentina tiene que ser productiva para generar trabajo".

"Presentamos la lista en una fábrica. Eso no es una acción de marketing publicitario, sino que fuimos al corazón de lo que para nosotros significa cómo salimos de esta pandemia", reafirmó la titular del Consejo de Políticas Sociales y concejal de La Plata al referirse al acto de presentación de candidatos del Frente de Todos realizado el sábado por la tarde en la fábrica ubicada en el partido de Escobar.

En la misma línea, la dirigente platense dijo que en la próxima etapa será necesario discutir "de qué manera creamos trabajo" y en función de eso "poder reconvertir los planes sociales en puestos de trabajo".

"Tenemos que discutir los niveles de pobreza e indigencia y un salario único universal", puntualizó, y adelantó que quienes integran las listas del FdT en la provincia de Buenos Aires van a "entrar al Congreso Nacional a defender con una pila de leyes".

"Vamos a tener discusiones en el Congreso Nacional sobre cómo generar condiciones para una matriz energética. Necesitamos una planificación energética que vaya de la mano de lo que queremos hacer en materia productiva", planteó la precandidata.

Y luego hizo una invitación a "discutir con los diputados de Cambiemos" sobre "qué piensan hacer ellos y cómo sale Argentina adelante" y en ese sentido hizo un llamado puntual al precandidato a diputado nacional Diego Santilli para debatir iniciativas vinculadas al país y a la provincia de Buenos Aires.

"A mí no me gustan las campañas del marketing, me gustan las campañas en las que podemos debatir", sentenció.

Por otro lado, Tolosa Paz dijo que la coalición opositora Juntos por el Cambio, que para estas elecciones en la provincia de Buenos Aires se rebautizó como Juntos, "no va a tomar una agenda propositiva" y además tendrán "un problema grande" durante la campaña, ya que María Eugenia Vidal y Diego Santilli "hicieron cambio de domicilio porque no se quieren hacer cargo de que Mauricio Macri lideró su partido hasta el 10 de diciembre de 2019".

"Mauricio Macri tiene una imagen negativa en el conurbano", destacó la precandidata y, en la misma línea, agregó: "Y si Vidal estuviera orgullosa de su gestión se hubiera presentado en provincia (de Buenos Aires). Hay tantos íconos de la gestión de Vidal, como viviendas que no se entregaron y escuelas que se cerraron".

En relación a las figuras de Vidal y Santilli, Tolosa Paz añadió: "Lo único que proponen hasta ahora es el cambio de nombre y el cambio de domicilio. Se llaman Juntos pero están todos separados. Gobiernan Buenos Aires y ahora se fueron a CABA, o estaban en CABA y ahora vienen a provincia. Esas son las propuestas", cuestionó.

"Ellos no generan trabajo. Son la timba, la circulación financiera y la destrucción", concluyó. (Télam)