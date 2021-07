El ministro de Justicia, Martín Soria, afirmó hoy que al ex presidente Mauricio Macri "el Código Penal le queda chico", al tiempo que advirtió que "en las próximas horas" podría haber novedades de su cartera sobre el tema.

"Es la primera vez que vemos como un presidente argentino directamente colabora con la represión y con un golpe de Estado a un territorio hermano, como es Bolivia. Tienen la sangre del pueblo boliviano en sus manos", enfatizó el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, anticipó: "Estamos coordinando las actuaciones y seguramente en las próximas horas va a haber novedades porque el hecho es gravísimo". Soria consideró "gravísimo" el accionar del gobierno de Macri en noviembre de 2019, cuando según denunció Bolivia envió armamento a ese país en medio de la destitución de Evo Morales.

El ministro de Justicia subrayó que el ex presidente va a "inaugurar los delitos contra la dignidad y la plaza de la Nación". "No se saca armamento o fuerzas militares de la Argentina a otro país así nomás, todo queda registrado; por eso, es abrumadora la cantidad de pruebas que hay. Creo que Mauricio Macri y sus ex funcionarios van a inaugurar los delitos contra la dignidad y la paz de la Nación", señaló Soria.

El ministro explicó que "cuando un funcionario arremete o altera la convivencia con un país hermano con el que se mantiene relaciones amistosas desde hace muchísimo tiempo atrás también es un delito".

"Cuando creíamos que Mauricio Macri y su mejor equipo de los últimos 50 años no nos podía dejar de sorprender, lo hicieron una vez más. Es evidente que el Código Penal ya les queda chico", manifestó Soria.

A la vez, el funcionario nacional señaló que en Bolivia "ya hay gente detenida" por estos hechos, entre quienes figura "el que firmó la nota de agradecimiento al embajador argentino por las 40 mil municiones anti tumulto". BAC/MG/KDV NA