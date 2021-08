El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó hoy al presidente Alberto Fernández y remarcó que "los gritos no van a sacar al país adelante", ante lo cual le pidió que transmita "calma y tranquilidad".

El referente del PRO cuestionó la euforia con la que se expresó el mandatario durante un acto en el partido bonaerense de La Matanza, en donde volvió a defenderse de las críticas por la polémica generada por la difusión de las fotos del festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en julio de 2020, cuando regía el aislamiento estricto.

"A mí no me gustan esos gritos. La Argentina necesita paz, tranquilidad, que estemos juntos. La gente está muy mal, no llega a fin de mes. La inflación está tremenda.

La inseguridad acá en el Conurbano está muy fuerte. Ahora necesitamos lo contrario: necesitamos transmitir calma, tranquilidad. No van a ser los gritos los que nos saquen adelante", señaló Rodríguez Larreta en diálogo con Alguien tiene que decirlo, el programa que conduce Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia.

Al referirse a la justificación que dio el jefe de Estado sobre el escándalo por los ingresos a la Quinta de Olivos, el mandatario porteño consideró que "estuvo muy mal y peor aún insinuar que la culpa fue de su pareja".

Respecto al intento de Juntos por el Cambio de avanzar con el juicio político contra Alberto Fernández, manifestó: "La Justicia es la que tiene que avanzar para determinar qué corresponde.

Es un tema de juristas si es causal o no (de juicio político). Eso tiene que verse al Congreso. Los juristas tienen que establecer si hay causal de juicio político".

Por otra parte, al analizar la campaña electoral de cara a las primarias del 12 de agosto, el referente del PRO ratificó su apoyo al precandidato a diputado nacional de Juntos en la Provincia de Buenos Aires Diego Santilli y rechazó los cuestionamientos del Frente de Todos y de la UCR.

"Estamos entusiasmados y con un mensaje a futuro. No estamos para buscar culpables, echar culpas, críticas. No nos enganchamos con eso. Nuestra preocupación es cómo mejorar la seguridad en la Provincia, cómo generar trabajo", manifestó. PT/AMR NA