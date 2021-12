El ministro del Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó hoy que la Argentina va hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que "no se detenga el crecimiento económico" proyectado para los próximos dos años y, ante esta situación, "la oposición va a tener que decidir si está de acuerdo o no".

"Vamos a tener dos años de crecimiento y tenemos que discutir qué tipo de país queremos. El acuerdo con el FMI pone en discusión el perfil del gasto, pero no vamos a recorrer el mismo camino que el macrismo que lo primero que recortó fue la obra pública", aseguró el Ministro en declaraciones a la radio online FutuRock.

Para Katopodis "no va a haber recortes en la obra pública" porque hay una decisión del presidente Alberto Fernández para que "el acuerdo con el Fondo Monetario no detenga y no comprometa un proceso de recuperación de la economía".

En este sentido, Katopodis señaló que "es importante que la oposición se siente a discutir el acuerdo del FMI" porque "es un problema que generaron ellos y ahora no pueden estar en la televisión explicándonos cómo se resuelve".

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó el sábado pasado "la irresponsabilidad política" que tiene la dirigencia de la coalición opositora de Juntos por el Cambio (JxC) en la cuestión de la deuda que la Argentina contrajo con el Fondo.

Al referirse a la carta de la vicepresidenta, Katopodis opinó que en ella "habla de la posición del Gobierno" y expresa que desde el gobierno nacional buscan que "el crecimiento de la economía llegue a todos y a partir de ahí discutir con el FMI"

Click to enlarge A fallback.

"La pandemia le permitió a la oposición dar vuelta la página muy rápido de lo que fue el macrismo", criticó.

Por otro lado, el ministro de Obras Públicas sostuvo que "se planteo la posibilidad de hacer un acto el 10 de diciembre" por el día de la democracia, ya que "después de la pandemia hay una necesidad de tener una presencia política en la calle".

MIRÁ TAMBIÉN Entrevista GLP: Blanca Cantero celebró el 28 aniversario de Presidente Perón

"Hay una decisión del Peronismo de, en la salida de la pandemia, contar con una fuerza política más organizada y con más presencia publica acompañando la gestión", concluyó Katopodis. (Télam)