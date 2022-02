El ex canciller Jorge Faurie consideró hoy que la reacción del Gobierno ante la avanzada militar de Rusia contra Ucrania fue "pobre" y "confusa al principio". "Estamos muy pobres en nuestra reacción, demoramos mucho, fue confusa al principio. Todavía no hemos logrado decir que Rusia es agresor", sostuvo el ex funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto consideró que el canciller, Santiago Cafiero, debería haber coordinado una postura diplomática en conjunto con sus pares de la región.

"Lo que debiéramos estar haciendo en este momento es un ejercicio más fuerte de nuestra calidad interlocutora de la región, coordinando con Brasil, con Chile, con Uruguay, con Paraguay, un posicionamiento que demuestre que desde esta región somos capaces de hacer una propuesta de mantener la paz, generar condiciones de diálogo", planteó.

Click to enlarge A fallback.

Al analizar el conflicto en Ucrania, el ex titular del Palacio San Martín manifestó que "lamentablemente, va a continuar" y consideró que "es difícil encontrarle una solución en el corto plazo", debido a que se trata de una situación que posee condimentos históricos. "Esto no termina ni hoy, ni mañana y va a seguir.

Europa va a tener que tomar una actitud más firme que la que ha tenido hasta este momento", agregó. Al ser consultado sobre la figura del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, Faurie lo definió como "un líder que tiene objetivos firmes y que no arruga el paso de modo alguno.

Se convierte en un líder destructivo". "Hay una relativa extrapolación de la figura de Putin en términos de todo lo que significó Hitler en el proceso de aniquilación del pueblo judío", concluyó. PT/KDV NA