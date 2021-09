En diálogo con este medio, la subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, Alba Rueda, señaló que se va a "trabajar fuertemente en esta nueva etapa para que haya más personas trans trabajando”. Además, destacó que hay “una batería de situaciones que hablan de un compromiso del Gobierno con todo el arco de identidades que hemos vivido la discriminación y la violencia por motivos de género”.

Amanecimos en el día de ayer con la reglamentación de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo para personas travestis, transexuales y transgénero. ¿Qué significa esta noticia para usted?

Bueno, por un lado, una gran alegría y en términos institucionales y políticos que el cupo no para, que seguimos adelante con pasos firmes en torno a una política de género, especialmente de diversidad, en torno a esta acción afirmativa, este compromiso que estableció nuestro Presidente con el decreto 721 en septiembre del 2020, creando el cupo trans en el Ejecutivo nacional.

Y a partir de la ley lo que tenemos es la buena noticia de saber que se incorpora el Poder Legislativo, el Poder Judicial, empresas que van a poder recibir apoyos para generar empleos para personas trans.

Hay toda una línea de federalización en la ley y todo esto se está desarrollando a partir de lo que es la reglamentación y, por supuesto, todas las acciones complementarias que se hacen y se llevan adelante en las resoluciones que crea el Estado.

Así que estamos en condiciones de trabajar fuertemente en esta nueva etapa de implementación del cupo trans para que haya más personas trans trabajando y, por supuesto, en esta integralidad de derechos que significa la ley de cupo trans, que implica terminalidad educativa, formación en el empleo, más puestos en todo el Estado nacional.

Y, sobre todo, incentivos también para que este cambio de agenda política tenga que ver con un cambio social en la cultura de nuestra sociedad, para que haya acciones afirmativas que incluyan a las personas trans en todos los espacios mostrando nuestra capacidad laboral.

¿Considera usted que la federalización de esta normativa puede llegar a ser un desafío?

Sí, claro. Cada uno de estos pasos constituye un enorme desafío en términos de política pública. Primero porque como población trans es la primera acción afirmativa, no solamente pensada en el Congreso sino también adoptada a partir de lo que es el decreto del cupo trans.

Es decir, implica romper, desestabilizar las propias lógicas binarias con las que el Estado ha generado un instrumento no solamente en términos de sistema de información sino también lógicas binarias que funcionan.

El desafío no tiene que ver solo con la federalización sino también romper la estructura, las lógicas que anidan en muchos espacios laborales.

Entonces, el desafío no tiene que ver solo con la federalización sino también romper la estructura, las lógicas que anidan en muchos espacios laborales, esto implica como te decía también los incentivos a las empresas, el respeto a la identidad, el trato digno, el principio de no discriminación.

Hay aspectos fundamentales en estos cambios culturales que tienen que ver justamente con los desafíos de la política pública.

Así que es un desafío pero de los lindos desafíos que nos gusta hacer que significa ir con más derechos a trabajar las poblaciones más excluidas de nuestro país para garantizar el acceso a derechos pero también por supuesto cambiar esto que yo decía, una cultura de discriminación por una cultura de la igualdad y de la diversidad particularmente.

¿Cómo califica la gestión de Alberto Fernández en cuanto a las políticas de diversidad?

Esta es una gestión de profundas convicciones en torno a las políticas de diversidad. No solamente en torno a la creación del cupo, desde el decreto, en un contexto de pandemia sino también lo que significa el decreto del reconocimiento de las identidades no binarias, agénero, aquellas que no quieren declarar el sexo al Estado y que se constituye Argentina en el segundo país americano, después de Canadá, en correr la estructura del Estado de la lógica binaria.

Y además, por supuesto, la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad implica no solamente poner en valor la perspectiva de género, rescatar el enorme compromiso que tiene que ver con el plan de acción contra las violencias.

Es un plan que principalmente ha tenido un cambio de paradigma profundo en las políticas públicas, que es incorporar la perspectiva LGBT de diversidad dentro de lo que es justamente todas las acciones contra la violencia por motivos de género.

Esta es una gestión de profundas convicciones en torno a las políticas de diversidad.

Entonces, este es un cambio sustantivo que habla de un abordaje y prevención de las violencias, la promoción de derechos, distintos compromisos de igualdad que no se han dado en nuestro país hasta ahora y creo que son fundamentales sobre todo para pensar la igualdad desde la misma perspectiva.

Nuestra ministra ha cumplido con todas las expectativas que nosotras teníamos en torno a este periodo tan difícil que nos toca pasar, que está atravesado por la pandemia, pero ha cumplido porque no solamente el año pasado se creó el decreto sino que también en los primeros seis meses, siete meses de este año, ya tenemos una ley de cupo trans, y tenemos por supuesto una ley de interrupción voluntaria del embarazo, una ley de los mil días.

Hay una batería de situaciones que hablan de un compromiso del Gobierno, una convicción del Gobierno en torno a la perspectiva de derechos de las mujeres, las lesbianas, travestis, trans, no binaries y todo el arco de identidades que hemos vivido la discriminación y la violencia por motivos de género.

¿Están trabajando en alguna otra política que nos puedan adelantar?

Para nosotres es fundamental recuperar todo lo que es el eje de niñes y adolescentes. Esto tiene que ver principalmente con situar la prevención de las violencias; desde el momento que empiezan a expresarse nuestras identidades empezar a cambiar y a trabajar por espacios diversos, respetuosos del desarrollo personal de niñes y adolescentes.

Esa es una de las líneas, y por supuesto, un reclamo histórico que también nos parece importante tiene que ver con la violencia institucional que vivieron tantas compañeras trans a lo largo de todos estos años, compañeras adultas mayores sobrevivientes de una violencia institucional muy dada en prácticas basadas en la discriminación por tu identidad de género