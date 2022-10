El presidente Alberto Fernández elogió a Lula da Silva, quien fue electo como mandatario en Brasil y lo definió como un "líder" indiscutible que aportará integralidad al continente latinoamericano.

"Lula es un líder como no he conocido antes. Lo conozco desde el año 2002, lo he tratado en funciones como jefe de Gabinete y como un compañero y tiene una peculiaridad que es que tiene un liderazgo que los auténticos líderes deben velar", expresó Fernández en diálogo con Radio Perfil. Asimismo, añadió: "Le decía a Sergio (Massa), que cené con él, que me imaginaba que (Juan) Perón debe haber sido parecido en el sentido de que son esos liderazgos que no se tienen que proclamar sino que uno se da cuenta que es el líder, el que manda, el jefe y nunca él lo hace sentir, al contrario, se pone en el lugar de un militante más".

En la previa de su viaje a San Pablo para felicitarlo, el Presidente aseguró que el triunfo del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil no lo hace pensar en la posibilidad de ir por una reelección, al tiempo que cuestionó con dureza al ex mandatario Mauricio Macri, a quien le ganó en 2015.

"La discusión en la Argentina no es si soy o no reelecto, no es un tema que debe ocuparme a mí y menos debe ocupar a los argentinos que deben preocuparse de cómo queremos construir un país a futuro", planteó.

En ese sentido, agregó: "Debe preocuparse si los empresarios son intimidados a entregar el 1% de sus patrimonios para que alguien pueda ser Gobierno o si deben soportar pagar coimas para acceder a la obra pública, o ser perseguidos por los servicios de inteligencia o víctimas de causas judiciales inventadas, o que la AFIP se les meta en sus negocios cuando se vuelvan críticos del Gobierno, o si tienen que soportar que el déficit fiscal que se crea debe resolverse tomando deuda.

Todas las preguntas que me hago son las cosas que propone Macri". Además, destacó que el nuevo escenario permitirá que Brasil pueda integrarse a la CELAC, tan desprestigiada por el ex presidente Jair Bolsonaro, y destacó los cambios de mandatos en los países de la región

"Lula llega en un momento en el que América Latina está en constantes cambios, cambiamos en la Argentina, en Chile, en Bolivia, en Colombia, Ecuador, en otro sentido, cambió Perú.

La llegada de Lula puede ayudar en ese trabajo con Andrés Manuel López Obrador de integrar al continente, en un contexto en el que la globalización está puesta en tela de juicio y las regiones adquieren otro valor y significado. ¿En CELAC quién faltaba?, nada más y nada menos que Brasil porque Bolsonaro negaba su importancia", enfatizó el Presidente. También, rememoró la pelea por la libertad del flamante jefe de Estado brasileño, preso por la causa conocida como Lava Jato.

"Siento una profunda alegría, por lo que representa políticamente Lula y su liderazgo en la región y alegría personal por haber hecho lo que creía que correspondía en aquel momento", expresó Alberto Fernández, y continuó: "Fui a visitarlo siendo candidato a Presidente, ya era parte del comité pro libertad para Lula, de la que formaban parte otras figuras. Fui a ver al Papa para pedirle que me ayude".

Asimismo, recordó que varios sectores le aconsejaron no viajar a expresar su solidaridad con Lula dado que transitaba su candidatura a presidente

"Aquella vez que fui muchos me dijeron que no era conveniente ni oportuno y son esas cosas de convicción que tiene uno, son esas cosas con las que no se especula, así que, fui convencido de verlo creyendo que de ese modo podía llamar la atención del mundo.

Tenía esta doble sensación, de verlo con alegría y libertad recuperar su lugar en Brasil y al mismo tiempo, la felicidad como latinoamericano de contar con un hombre de la capacidad de Lula en la región", manifestó. SR/KDV NA