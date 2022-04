La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo hoy que la protesta convocada en principio por ruralistas para mañana a la Plaza de Mayo es "una marcha política" y consideró que "no está muy claro por qué están marchando" ya que "la suba de retenciones no existe".

"No hubo suba de retenciones. Están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen. Se trata de una marcha política y tiene que ver con otros intereses que defender los derechos legítimos del campo, que es un sector fundamental para el crecimiento de la Argentina", dijo la vocera en una rueda de prensa en Casa de Gobierno.

De esta manera, se refirió al denominado 'tractorazo' convocado para mañana a la tarde, a partir de las 15, por productores de distintos puntos del país, convocado a través de las redes sociales con la etiqueta #23A, al que también se le sumaron otras consignas políticas "en defensa de la república y la justicia independiente".

"No entendemos la marcha, no está muy clara, casi con consignas políticas. Si es contra la suba de retenciones, que no existe, no está muy claro para qué están marchando", insistió Cerruti en la rueda de prensa.

En tanto, la vocera destacó que "el campo es fundamental para el crecimiento de la Argentina" y sostuvo que, "sin dudas, la actividad del campo y el complejo agroindustrial son muy importante con sus exportaciones y eso se intentó fortalecer con el envío de un proyecto de ley".

"Acá no hubo suba de retenciones y la verdad es que están marchando por las dudas. Están marchando contra un proyecto que no conocen, que imaginan que puede suceder, por lo que no tenemos ninguna duda de que es una marcha absolutamente política que tiene que ver con defender otros intereses y no los legítimos derechos del campo que tienen que defender los productores", aseveró.

Sobre la protesta convocada para mañana, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo ayer: "¿Van a entrar a Capital Federal con los tractores? Que ni lo sueñen".

En ese sentido, el funcionario afirmó que "el campo está pasando su mejor momento" y que las "ganancias inesperadas" alcanzan los 1.000 millones de pesos, como consecuencia del conflicto internacional entre Rusia y Ucrania.

Por su parte, representantes de Juntos por el Cambio -como Ricardo López Murphy, Waldo Wolff, Pablo Torello, José Luis Patiño y Yamil Santoro- presentaron hoy una medida cautelar para los productores convocados por parte de la dirigencia del campo se puedan manifestar en la ciudad de Buenos Aires con tractores. (Télam)