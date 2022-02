El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, pidió hoy "focalizar los esfuerzos en el combate contra el fuego" en los incendios que afectan a Corrientes y "no entrar en polémicas" con el gobernador de la provincia litoraleña, Gustavo Valdés. "No quiero entrar en polémicas, no quiero agregarle, porque ya tuvimos bastante discusión en términos de redes sociales y estas cosas mediáticas.

Hay que focalizar los esfuerzos en el combate" contra las llamas, sostuvo el funcionario nacional. En diálogo con TN, el dirigente de La Cámpora afirmó que "cada vez que una provincia pide asistencia, el Gobierno está presente" para ayudar a sofocar los focos ígneos.

"El cambio climático y las altas temperaturas nos están demandando que pongamos más foco en los incendios forestales", subrayó el titular de la cartera ambiental. Cabandié alertó que "para los próximos días no se esperan lluvias" en Corrientes, por lo que se mantendrá un escenario complicado en la lucha contra las llamas.

Al ser consultado sobre la capacidad aérea para sofocar el fuego en los incendios forestales, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible remarcó que "a los focos ígneos no los apagan los aviones, sino los brigadistas".

"Los aviones son un complemento muy importante, pero si no hay brigadistas en tierra, es imposible. Siempre promovemos que una vez que haya aviones, también haya brigadistas abajo", explicó.

Tras, señalar que los que se usan actualmente "son alquilados", indicó: "Estamos encarando la posibilidad de que el Estado nacional pueda adquirir aviones propios". Según estimaciones del INTA Corrientes, las llamas devoraron más de 330 mil hectáreas en lo que va del 2022, con graves afectaciones al ecosistema y al campo. PT NA (GLP)