El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, se mostró hoy pesimista con la posibilidad de que los productores liquiden los granos que mantienen en su poder a pesar de la nueva herramienta creada por el Banco Central para incentivar las ventas.

“Yo no creo que en esta situación en la que está el país y con las señales que da el Gobierno, el productor esté dispuesto a liquidar su moneda de cambio, que es el grano, que lo está resguardando, para ir a poner el dinero en un banco. Creo que esto es una cuestión de sentido común", dijo Chemes en declaraciones al canal LN+.

“¿Cómo hago yo para convencer a un productor de que se deshaga de su moneda para ir a poner el dinero (en un banco) en pesos en un momento como el que estamos viviendo?”, agregó el dirigente agropecuario.

El Directorio del Banco Central (BCRA) aprobó ayer un nuevo instrumento para incentivar a que los productores agropecuarios vendan su cosecha de soja antes del 31 de agosto próximo.

A cambio, recibirán una cobertura de cambio por hasta el 70% de la venta de granos que concreten y, por el 30% restante, la posibilidad de comprar dólares a tipo de cambio oficial más impuesto PAÍS y retenciones a cuenta que percibe la AFIP, a un tipo de cambio "dólar ahorro".

El titular del BCRA, Miguel Pesce, estimó hoy que el retraso en la liquidación de la soja equivale a “alrededor de US$ 2.500 millones a US$ 2.800 millones” al comparar con años anteriores, un número que, según el funcionario, “coincide con el grano que tiene la industria pero que no lo procesa porque todavía el productor no ha fijado precio”.

“Creemos que esa es una cifra posible (de ingreso de divisas) y vamos a ver si, con el incentivo, hay una venta mayor”, subrayó Pesce.

En ese sentido, Chemes consideró “muy difícil” que el nuevo incentivo alcance para liquidar la totalidad de los granos acopiados, y afirmó que “el sistema es muy complicado”.

Por otro lado, se mostró crítico con la duración temporal (hasta el 31 de agosto) del incentivo anunciado por el BCRA.

Al respecto, señaló que “este es un mes donde se están cerrando los contratos para la próxima cosecha entre los dueños de los campos y los contratistas. Vamos a tener 30 días hasta el 31 de agosto donde van a jugar ciertas premisas, que a partir de ahí cambiarán. Entonces, ¿cómo hago yo para ajustar un contrato que voy a hacer, por ejemplo, por dos años, con reglas de juego que dentro de 30 días no sé si las voy a tener?”. (Télam)