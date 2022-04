Los precios de la soja y el trigo lideraron las subas en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en línea con lo sucedido en Chicago, en una jornada que contó con una mayor presencia de la demanda en especial de la industria y la exportación.

Por la oleaginosa con entrega contractual y para fijaciones, la oferta generalizada se ubicó en US$ 425 la tonelada, alrededor de US$ 7 por encima del cierre de ayer, mientras que los ofrecimientos en pesos, que también se extendían a la entrega inmediata, alcanzaron $ 47.390.

Por su parte, para la mercadería con descarga en mayo, los ofrecimientos se ubicaron en US$ 425 la tonelada, US$ 5 más que el lunes.

Respecto al trigo con descarga inmediata y contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 320 la tonelada, US$ 10 por encima de la víspera.

Por el cereal de la campaña 2022/23, mejoraron los ofrecimientos, con el cereal con entrega en diciembre alcanzando US$ 275 y enero US$ 285.

En cuanto al maíz con entrega disponible se ofrecieron US$ 255 la tonelada, misma oferta que para el día previo, mientras que para el segmento comprendido entre abril y mayo, se ofertó de forma generalizada US$ 255.

Por el cereal de la cosecha tardía, se ofreció para la descarga en junio US$ 250 la tonelada, lo que significó un aumento de US$ 15 entre jornadas.

Para la entrega en julio, la mejor oferta se encontró en US$ 240; agosto, US$ 233; y octubre y diciembre, US$ 245.

Por último, el girasol cerró a US$ 500 la tonelada.

. (Télam)