Los granos iniciaron la semana con mejoras en sus cotizaciones en el mercado de Chicago, con subas de casi US$ 10 en el caso del trigo, de más de US$ 6 en el maíz y de US$ 7 en el precio de la soja, que cerró a US$ 588,73 la tonelada.

El contrato de mayo de la oleaginosa avanzó 1,23% (US$ 7,17) hasta los US$ 588,73 la tonelada, mientras que la posición julio marcó un incremento de 1,42% (US$ 8,18) para concluir la jornada a US$ 583,86 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en un ajuste técnico de las posiciones de los fondos y "la posibilidad de que las siembras de girasol en Ucrania registren una fuerte caída, como consecuencia de la continuidad de la guerra, y la renovada tónica alcista del valor del petróleo", puntualizó la corredora de granos Granar.

También contribuyeron a la tónica alcista del aceite y de la harina.

MIRÁ TAMBIÉN Avanza en Santa Fe la cosecha de maíz con un aumento en los rendimientos

En ese sentido, los subproductos acompañaron la tendencia positiva con un alza en la harina del 1,13% (US$ 5,62) hasta los US$ 501,65 la tonelada, y un incremento en el aceite del 1,60% (US$ 25,13) para culminar la sesión a US$ 1.594,80 la tonelada.

Por su parte, el trigo aumentó 2,61% (US$ 9,46) y se posicionó en US$ 371,20 la tonelada, como consecuencia de "un reposicionamiento de los inversores tras las fuertes liquidaciones de las ruedas precedentes".

Por último, el maíz escaló 2,10% (US$ 6,10) y concluyó la sesión a US$ 295,46 la tonelada.

Entre los factores que influyeron en las subas, se destacaron "el horizonte 2022/2023 proyectado por el USDA la semana pasada con una menor superficie destinada al maíz; y la continuidad de la guerra en Ucrania, que complica los planes de siembra de primavera, en particular, la de maíz", puntualizó Granar.

También influyeron en los resultados "la chance de que en Estados Unidos se habilite la venta de E-15 durante todo el año, lo que favorecería un crecimiento de la demanda de etanol, y una importante venta de grano estadounidense a China", agregó Granar. (Télam)