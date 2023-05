Los precios de los granos cerraron la jornada con ganancias en el mercado de Chicago, con una mejora de más de US$ 3 en la soja y de más de US$ 11 en el trigo, producto de un aumento de las tensiones en la guerra que enfrentan Rusia y Ucrania.

El contrato de mayo de la soja subió 0,59% (US$ 3,12) hasta los US$ 532,05 la tonelada, mientras que la posición julio avanzó 0,47% (US$ 2,48) para posicionarse en US$ 520,84 la tonelada.

Los fundamentos de la mejora se sustentaron en el convencimiento de los inversores de que la Reserva Federal de EEUU hará una "pausa" en la política de suba de tasas, tras el incremento de 25 puntos básicos anunciado hoy por la autoridad monetaria.

Asimismo, la apreciación del real respecto al dólar también impulsó los precios.

MIRÁ TAMBIÉN El Congreso Mundial Brangus reúne a criadores de 16 países en Corrientes

El aceite de soja acompañó la mejora del poroto, con una suba del 1,9% (US$ 21,60) hasta los US$ 1.154,54 la tonelada.

Por su parte, la harina perdió 0,46% (US$ 2,20) para posicionarse en US$ 471,56 la tonelada.

El maíz, en tanto, ganó 1,13% (US$ 2,85) y se ubicó en US$ 254,02 la tonelada, mientras que el trigo avanzó 5,16% (US$ 11,30) a US$ 230,11 la tonelada.

En ambos casos la razón que impulsó los precios fue un aumento en las tensiones entre Rusia y Ucrania por la denuncia de un presunto ataque para matar al presidente ruso, Vladimir Putin, tras un bombardeo con drones sobre el Kremlin.

MIRÁ TAMBIÉN Misiones abonará la primera vuelta del retorno tabacalero para más 6.000 productores

"Esto podría poner más escollos para la continuidad del acuerdo que sostiene el corredor seguro sobre el Mar Negro para las exportaciones agrícolas ucranianas que, según Moscú, que caduca el 18 del presente mes", indicaron analistas de la corredora Granar. (Télam)