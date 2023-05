Los precios de los principales granos volvieron a cerrar con bajas generalizadas en el mercado de Chicago, por una mejora en las condiciones climáticas para la soja y el maíz en zonas productoras de Estados Unidos y por la postura vendedora de fondos especulativos en el caso del trigo.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó 0,01% (US$ 0,09) hasta los US$ 539,67 la tonelada, mientras que la posición julio retrocedió 0,19% (US$ 1,01), en US$ 501,74 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la ralentización de la siembra de soja en Estados Unidos y por la caída de lluvias que mejoraron el estado de los cultivos en algunas zonas que se encontraban en estado de sequía.

El aceite acompañó al poroto, con una baja del 1,38% (US$ 16,53) hasta los US$ 1.175,93 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 0,79% (US$ 3,75) para posicionarse en US$ 469,02 la tonelada.

MIRÁ TAMBIÉN El consumo interno y las exportaciones de yerba mate superaron los 29 millones de kilos en marzo

El maíz disponible, en tanto, subió 0,49% (US$ 1,28) y cerró a US$ 258,45 la tonelada, mientras que los contratos más alejados concluyeron la jornada con bajas.

Como sucedió con la soja, las lluvias en regiones de Estados Unidos deprimieron los precios.

Por último, el trigo perdió 0,92% (US$ 2,20) y se posicionó en US$ 235,53 la tonelada.

"Las bajas tuvieron un componente técnico tras las importantes mejoras de la semana pasada, pero también incluyeron el fuerte ritmo de las exportaciones rusas gracias a la debilidad del rublo y a las importantes existencias que conserva ese país luego de una cosecha en torno de los 100 millones de toneladas", indicaron los analistas de la corredora Granar. (Télam)