Varios dirigentes de la oposición cuestionaron en las últimas horas una eventual suba de retenciones a la harina y el aceite de soja, luego de que el Gobierno suspendiera las exportaciones de esos productos y sus derivados.

La exgobernadora María Eugenia Vidal publicó en su cuenta de Twitter. “¿Qué les pasa? Déjense de joder con los que quieren laburar y sacar el país adelante”, señaló. "Con el campo, no" fue uno de los rotundos mensajes de Vidal.

El gobierno: cerremos las exportaciones y aumentemos los impuestos.

Por su parte, la titular del PRO y exministra de Seguridad macrista, Patricia Bullrich, sostuvo que “el Ejecutivo exprime al campo con una nueva suba de retenciones”.

También se refirió al tema el exministro de Agricultura y actual diputado por el radicalismo, Ricardo Buryaile. “Subir retenciones es repetir recetas fracasadas”, indicó.

Y agregó: “El Ejecutivo no tiene delegaciones de facultades del Congreso, y la Ley de Emergencia Económica venció el 31/12/21. Así, sólo generan incertidumbre, desalientan la producción e inversión y privan el ingreso de divisas al país”.

“Ni impuestos ni cepos, cumplir la palabra. Pésima noticia el cierre de exportaciones de aceite y harina de soja, así como el potencial aumento de retenciones”, expresó Horacio Rodríguez Larreta.

Para el jefe de gobierno, “solo diez días después de haber prometido que no harían nada de esto, el gobierno demuestra que su palabra no tiene valor y hace exactamente lo mismo que dijo que no iba a hacer”.

También apuntó contra las eventuales subas en las retenciones el exministro de Agroindustria bonaerense durante el gobierno de Vidal, Leonardo Sarquís. “Ya cansan muchachos, mienten, cambian de un día para el otro lo que dicen el día anterior, basta de subir impuestos”, publicó.

Por su parte, el diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, hizo un llamado al campo a tomar medidas de fuerza contra la medida. “Si ésta es la previa de una suba de derechos de expo, ojalá que el campo les haga otra 125 y vaya a fondo”, escribió en su cuenta de Twitter.

A su vez, analizó que “fijar derechos de expo e impo es facultad del Congreso (Art 75 inc. 1 de la CN) que nunca estuvo correctamente delegada, así que son inconstitucionales”.

Finalmente, consideró que “si el campo realmente quiere que no se lo sigan fumando en pipa no debería vender ni un grano de nada a partir de ahora. Nada. 0.”.