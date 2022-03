Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Horacio Salaverri.

Gabriela Cerruti dijo recientemente que el Ejecutivo no está analizando la suba de retenciones al maíz, la soja y el trigo. Desde Carbap, ¿confían en este anuncio o lo toman con pinzas?

Lo tomamos con cuidado por lo siguiente. La semana pasada, en Expoagro, el ministro (Julián) Domínguez dijo que no va a haber aumento de retenciones ni intervenciones ni prohibiciones.

Y ha ocurrido, a partir del día lunes, un hecho inaudito por la situación en que hemos suspendido la exportación de harina y de aceite de soja, que son los dos principales productos de exportación de Argentina, en el sentido de que somos líderes en el mundo.

El año pasado hemos conseguido divisas respecto a esta exportación por 12.800 millones de dólares. Es inconcebible que se haya suspendido una exportación de esas características. Es como pensar que los árabes mañana se levantan y dicen no exportamos más petróleo. Y además con el estrés de divisas que tenemos nosotros.

"Hay una cantidad de cuestiones en las cuales el Gobierno ha avanzado que no ayudan a tener una previsibilidad respecto del mercado agrario"

Por otro lado, cuando está hablando del complejo agroindustrial, ahí hay un incremento, por lo que se supone que esta medida está tomada, para ser un incremento del 2 por ciento sobre la exportación de harina y de aceite de soja. Generalmente, cuando usted transfiere ese impuesto o lo incrementa eso se transfiere al precio del productor. Nosotros estamos sumamente preocupados por la situación.

Además, marca una tendencia muy clara respecto de la presión tributaria y otra vez volver sobre el sector. Cuando la señora (Gabriela) Cerruti dice que no piensan en retenciones, pero sí piensan por ejemplo en la colocación de fideicomiso por el tema del trigo, que lo hicieron hace dos semanas... Hay una cantidad de cuestiones en las cuales han avanzado que de alguna manera complican y no ayudan en nada a tener una previsibilidad respecto del mercado agrario.

Desde Carbap rechazaron la creación de fideicomisos porque pueden generar distorsiones en el mercado. ¿Esto es así?

Claramente pueden generar distorsiones. Por otro lado, nosotros tenemos una oportunidad desgraciada, diría, porque es producto de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Pero el hecho concreto es que Ucrania va a tener muchos problemas, Rusia también, en la comercialización. Eso hace que los principales actores tengan su complicación. Argentina aparece en esa oportunidad de poder hacer alrededor de 27 millones de toneladas de trigo, que no varían la posibilidad de exportar casi 19 millones, serían más de 8.000 millones de dólares de ingresos de divisas.

Ahora, cuando uno va a iniciar una siembra que va a estar muy cara, porque los precios de los commodities de arriba también han subido muchísimo producto de la escasez de petróleo y gas, y Argentina ha quedado como un país importador cuando antes era exportador, un incremento muy fuerte en los insumos, básicamente en los fertilizantes… ¿Cómo animamos a un productor a hacer más kilos que le permitan mayor cantidad de divisas y, por otro lado, mayor cantidad de inversión?

Cuando nosotros hablamos de inversión hablamos de generación de recursos en por lo menos todo lo que es el interior del país, donde mueve una rueda que es interesante la capacidad de generación de empleo y de inversiones.

En este contexto, también solicitaron la intervención del gobernador Axel Kicillof ante el Presidente.

Lo que vemos es que (Omar) Perotti y (Juan) Schiaretti, dos gobernadores del mismo signo político que el Presidente, cuando ven que se afecta la producción local, salen en defensa de su producción. La provincia de Buenos Aires tiene una gran dinámica agroindustrial. Entonces, uno dice, “Gobernador, los demás gobernadores salieron a proteger y a pedir por nosotros, por qué no hace usted lo mismo…”

Le pedimos al Gobernador en ese sentido, como representante de la provincia de Buenos Aires y de los productores, que interceda ante el Presidente de la República a ese efecto.

Roberto Feletti, secretario de Comercio, apuntó días atrás contra el campo y pidió que el sector agropecuario sea más solidario. ¿Qué le responde?

No ganamos nada con calificar. Y que el señor Feletti diga que no somos solidarios es una descalificación hacia el sector totalmente inmerecida. Me parece que Feletti le habla más a la tribuna del sector donde él milita, que parecería que en algún momento se congracian con este tipo de cuestiones. Uno no quiere entrar en esa situación.

A lo largo de todo el 2021, el sector triguero aportó más de 400 millones de dólares en retenciones. Entonces, lo que le digo a Feletti es que la solidaridad ya está dada.

"Acá no se trata de solidaridad. Se trata de manejar un Gobierno, de bajar la inflación y de mejorar los salarios"

Feletti inventa un fideicomiso que es de 25 millones de dólares, lo que no dice es que el campo puso ya 400 millones de dólares. Y además, a lo largo de todo el año pasado, en retenciones puso 8.200 millones de dólares y produjo un excedente de 8.000 millones de dólares de divisas por la diferencial del precio de commodities. O sea, yo le diría, “Señor Feletti, la plata usted la tiene, sepa gastarla. Si la gasta en cosas que no sirven, gástela en mitigar los precios internos”.

En la carne, las retenciones llegaron alrededor de los 300 millones de dólares. Si hay que bajar el precio de la carne, el Estado tiene el dinero necesario porque el sector ya lo puso para bajar el precio de la carne. Somos plenamente solidarios en ese caso, si fuera eso… porque acá no se trata de solidaridad, acá se trata de manejar un Gobierno, de bajar la inflación y de mejorar los salarios, de eso se trata. La solidaridad hay que requerirla por otros hechos, no sé dónde estaban muchos funcionarios cuando Corrientes necesitaba esta solidaridad