¿Cómo analiza la llegada de Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura de la Nación?

La llegada de Julián Domínguez es una buena noticia. Su paso por el Ministerio de Agricultura en su momento fue una experiencia positiva, por lo menos para la Federación Agraria, a pesar de que fue un tiempo donde había distancia y eran tiempos adversos…la relación del campo con Cristina en su momento.

Pero hay que destacar el rol de Julián Domínguez, que salta de Secretaría de Agricultura a Ministerio, la vieja aspiración del sector, toma fondos con los muy pocos recursos que disponía pero armó fondos rotatorios, desarrollo de actividad porcina, de actividad apícola, de los frigoríficos regionales, atención con esos fondos rotatorios a la producción ovina, impulsó un fuerte desarrollo de la actividad ovina, en particular en el sur bonaerense, en la zona de Bahía Blanca, por ejemplo, parte de la Patagonia.

Hubo muchas políticas activas que impulsó Julián en poco tiempo y con pocos recursos. Andaba haciendo política con un escarbadientes en la mano. Es hombre de capacidad política, hombre de conocimiento del sector, hombre de consenso, de diálogos, de conducta, de acuerdos.

Ese antecedente de Julián lo pone hoy en una expectativa en este tiempo que hace que pueda ser un actor de recomponer la relación política y de programas y de trabajo con la dirigencia agropecuaria.

Ayer, antes de asumir, llamó a las entidades de la Mesa de Enlace. Digo, una persona con más perfil público a lo mejor que Basterra. Basterra ha sido un gran trabajador pero claro no se lo veía en los anuncios, en los medios de prensa, entonces por ahí se desdibujó la gestión que creo que fue de mucho trabajo de Luis Basterra pero se desdibujó por esa ausencia de perfil mediático.

No quiere decir que el ministerio de Agricultura no estuvo trabajando todo este tiempo, sí lo estuvo, pero hoy me parece que Julián le va a imprimir justamente un perfil y una búsqueda de mesas de diálogos y de negociación y de programas y de acuerdos, y hay toda una agenda agropecuaria para afrontar.

El campo debe ser aliado de un gobierno, de cualquier signo político que sea, que debe hacerse cargo de un país en crisis.

El campo debe ser aliado de un Gobierno, de cualquier signo político que sea, que debe hacerse cargo de un país en crisis. El país está en crisis, así que hay que mirar el contexto, y el campo, la actividad productiva, de alimentos, de atender la mesa de los argentinos a valores razonables y evitar que los alimentos sean parte de espiral inflacionaria y al mismo tiempo ocupar los mercados en el mundo que nos traen divisas que hoy nos hacen faltan para la economía argentina…

Hay toda una agenda para adelante, donde debemos ser todos responsables. Aquellos, como en mi caso que soy un referente por el camino transitado, y aquellos que tienen responsabilidades.

Estoy seguro que Julián va a abrir una agenda y esperemos que las entidades de productores actúen como representantes de los intereses de esos productores, de los intereses nacionales, que adviertan el contexto de crisis en que está la Argentina, porque hay millones de personas con situaciones muy complejas, y actúen en consecuencia por ahí y dejen de ser como en algunos momentos parecen el partido agrario de oposición.

Porque si yo me fijo lo que pasó el 9 de julio en San Nicolás, con Patricia Bullrich arriba del caballo y los dirigentes agropecuarios haciéndole de coro, y bueno, ese no es el rol de las sociedades de productores.

¿Lo decepciona cuando ve estas imágenes, como la del pasado 9 de julio que usted señalaba?

Sí, claro, yo tuve posiciones críticas, públicas, muy contundentes. Es legítimo que los productores medianos, grandes, que no están conformes, que quieren una política de libre comercio, que quieren libre exportación, que quieren libre economía, ellos se aglutinan y hagan una demostración, una concentración, es legítimo, no descalifico porque he sido siempre parte, muchas veces, de las producciones de productores, los reclamos.

Ellos quieren un modelo liberal, está bien, legítimamente se juntan pero cuando aparece Patricia Bullrich y hay ex ministros del Pro ahí presentes… Lo que han hecho es teñir algo que claramente era una concentración de oposición política en el calendario electoral que estábamos transitando.

Entonces cuando yo veo a mi presidente, el de la Federación Agraria, en un acto político de oposición al Gobierno digo la verdad me parece decepcionante y por eso lo marqué en su momento y lo sigo marcando en cuanta oportunidad tenga.

En este presente, con Julián Domínguez, conociéndolo mucho, porque yo lo traté a él, a todos los que fueron parte de su Gabinete en ese momento, sé que es un puente para conseguir agenda de desarrollo agropecuario.

También hay un tema. Las políticas para el sector agropecuario las implementa en el Senasa, en el Inta, puede articular con Nación, con la Afip, con una serie de espacios del aparato del Estado pero las políticas dependen mucho de la macro política, de lo que defina el Ministerio de Economía. Tipo de cambio, tasa de interés, ese tipo e cuestiones no las define el ministro de Agricultura, entonces no le carguemos a la espalda de Julián Domínguez el éxito y el decreto de la felicidad de todos los productores argentinos, porque es el ministro de Arquitectura, no es el súper ministro de Economía, Producción y Finanzas de la Nación Argentina.

¿Ve difícil el camino que tiene que transitar el ministro Domínguez?

Mientras estemos en este tironeo electoral se la van a hacer difícil, ese es el problema. Corre riesgo de que se la hagan difícil. Pero a Julián le sobre gimnasia, le sobra cintura, le sobran condiciones, capacidad política.

Yo creo que va a ser un ministro activo que tiene como principal función hoy restañar las relaciones entre el campo y el Gobierno, y en eso creo que Julián es una persona sensata, ubicada, inteligente y habilidosa, ¿no?