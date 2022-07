En la semana en la que se dan a conocer los premios a los mejores animales de La Rural, una de las ovejas galardonadas tiene una particular historia que generó gran repercusión en la edición 134ª de la tradicional exposición agropecuaria en Palermo. La particular raza ovina Santa Inés -que no tiene lana- es la primera vez que participa de la muestra y en esta oportunidad una oveja llamada Covid-19 y proveniente de la Cabaña Ovina y Caprina "El Luchador" de Herrera, en Entre Ríos, fue consagrada como "Gran Campeón Ovino". Covid-19 nació el 15 de noviembre de 2020 en plena pandemia de coronavirus y por eso el establecimiento decidió ponerle ese peculiar nombre al animal. "La pandemia había comenzado en marzo y en noviembre nació él, y como los animales de esta raza los ingresamos desde Paraguay en 2019, todavía son muy pocos, y les vamos poniendo nombre de acuerdo a alguna situación o dato del momento. Éste nació en plena pandemia y por eso decidimos ponerle Covid-19", narró el propietario de "El Luchador", Sergio Taffarel. Asimismo, también se lo denominó "Luchador Covid" por los premios que recibió en estos años, como por ejemplo cuando en 2021 se presentó en Argentina Ovina y salió Gran Campeón, y ahora repite el título en Palermo: "Así que nuestro Covid es bicampeón", expresó con orgullo el cabañero. La estancia "El Luchador" cuenta actualmente con 300 hectáreas de emprendimiento familiar en la zona de Herrera, departamento Concepción, Entre Ríos: "Arranqué con poco campo, unos pedacitos en 1987 o 1988 y eran campos de poco valor, entonces les ponía un valor agregado", comentó Taffarel. "Empecé con siete hectáreas, después compré 22 y de a poco fui prosperando. Luego apareció un negocio para comprar 150 hectáreas a través de un canje que me costó mucho negociar, y finalmente entregué 55 hectáreas propias, 400 novillos y una camioneta cero kilómetro a cambio de las 150 hectáreas", completó. MC/EFR/SPC NA