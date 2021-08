El Ente de Desarrollo de la Región Sur de Río Negro, el Senasa, el INTA y el Ministerio de Producción provincial llevaron adelante un encuentro con productores ovinos, para asesorarlos en el tratamiento de la sarna que afecta al ganado.

"El tratamiento debe realizarse por barrios o por zona, donde se involucren varios establecimientos linderos, ya que si se hace de manera aislada no tiene sentido porque no se logran bueno resultados", dijo el coordinador de sanidad animal de Senasa, Leonardo Ripol, al dar cuenta del encuentro.

La fiscalización cobró forma luego de una presentación realizada por los productores a raíz de la aparición de sarna en sus animales.

Ripol dijo a Télam que la peste deteriora al animal, "afecta la lana y también la carne porque no permite que se alimente por estar permanentemente rascándose, desmejora su condición física".

En ese sentido dijo que este tipo de sarna es específica del ovino y no deja que el animal llegue a un estado óptimo de gordura y no llega a ser faenado.

Los productores, se organizan y por paraje se realizan reuniones previas donde se establece una fecha para el arribo de un técnico de alguno de los organismos que es quien realiza el asesoramiento para luego realizar un tratamiento correspondiente en los animales.

Par el combate de la peste ovina, "lo importante es que los productores se organicen y realicen las junta de los parajes, zonas o de los barrios para que en una o dos semanas se inspeccionen y se traten los animales en los establecimientos donde también se asesora al productor en el uso del medicamento antiparasitario", destacó Ripol.

Informó que lo productores tratados desde junio son unos 50, y que el antiparasitario que se implementa es la "Ivermectina", y el tratamiento es mediante inyectables que dependen de cual se use puede ser una dosis o dos, y también es a través de los baños que son dos separados por 11 días.

Otro factor importante en el tratamiento es el buen uso que se le dé al remedio, "ya que no todas las ivermectinas están indicadas para el ganado ovino, eso es fundamental, no todas tienen la misma formulación, unas son de larga duración y otras no", aclaró el coordinador sanitario.

También precisó que la dosis es fundamental, "si se aplica una dosis menor en función del peso del animal, se va estar subdosificando y no se realizará el efecto necesario, por eso la función de los técnicos es de gran importancia.

A su vez, el ente de la Región Sur, formó bancos de medicamentos con facilidades de pago al productor que obtiene la posibilidad de tratar los animales y de pagar el producto. (Télam)