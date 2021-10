Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Marcelo Santillán.

Marcelo Santillán

¿Qué le dejó el encuentro con la flamante ministra Cristina Álvarez Rodríguez que mantuvo la semana pasada?

En primer término fue una reunión muy amena, pudimos expresar lo que sentimos los intendentes del interior, creo que fue una buena reunión.

Como está ocurriendo en todo nuestro espacio, el Frente de Todos, donde estamos dialogando y mirando las consecuencias de haber tenido una baja adhesión en las primarias.

La meta es revertir lo máximo posible esa situación para obtener cargos legislativos.

¿Cuál es el camino del Frente de Todos de acá a noviembre?

Creo que lo que pensamos todos es que la pandemia hizo que nos distanciáramos de la sociedad y la sociedad requiere diálogo, decirnos lo que piensa, y siempre tuvo la canalización de los dirigentes en la calle.

En esa oportunidad no estábamos en la calle, nos decían por las redes sociales, y a veces tampoco pudimos escuchar ese reclamo. Y bueno, la gente se expresó en las urnas, siempre teniendo en cuenta que el Frente de Todos lo que teníamos era la adhesión a nuestra lista.

Lo que pasa es que a todos nos gusta jugar y ganar. Pero, creo que el resultado de la situación de noviembre va a ser totalmente distinta porque nosotros sumamos matemáticamente los votos que tuvo Cambiemos en una interna donde la gente tenía muchos motivos por ir a votar en esa interna, y en el caso nuestro estábamos saliendo de una pandemia sin poder prácticamente hacer campaña y no teníamos puja.

Este análisis también lo hacemos, veníamos algunos muy preocupados por la pérdida del poder adquisitivo de la gente porque no hay que hablar solo del asalariado sino de la pérdida del poder adquisitivo en general de la sociedad.

Todo eso se expresó en las urnas en ese momento.

¿Considera que lo hubiera favorecido al espacio una interna a nivel provincial?

Me parece que quizás hubiese servido para llevar más cantidad de votos en esta etapa. Pero las internas siempre dejan heridas.

Me parece que hay que dar espacio pero creo que hoy es claro hay en el país dos proyectos y me parece que no necesitábamos tener internas.

La sociedad se iba a dar cuenta que una vez que saliera de la pandemia el poder adquisitivo de su ingreso se había destruido.

Lo que sí me parece que tendríamos que haber podido advertir un poco antes la situación en la cual estaba la sociedad argentina.

Creo que la sociedad argentina se iba a dar cuenta que una vez que saliera de la pandemia el poder adquisitivo de su ingreso para volver a la normalidad se había destruido. Creo que básicamente es esto lo que pasó.

¿Cómo analiza los cambios en el Gabinete de Axel Kicillof?

Yo creo que son importantes porque a veces no se trata de si el funcionario anterior fue eficiente o no. A veces hizo un muy buen trabajo pero ese trabajo no se ve reflejado en el volumen político.

En el caso del Gobierno de Axel, tanto Agustín como Teresa yo creo que hicieron excelente trabajo en una etapa en donde se necesitaba ese estilo de funcionario, como fue Carlos Bianco conduciendo el período de la epidemia.

Y en el caso de Infraestructura, a veces uno se da cuenta tarde, no es una crítica al Gobierno de Axel sino que yo también me hago la misma crítica, a veces hicimos inversiones que sabemos que van a beneficiar a generaciones futuras pero la sociedad demanda aquellas inversiones que necesita en este instante.

En el caso nuestro hicimos un excelente equipamiento en el sistema de salud, pusimos casi todo el dinero y el recurso ahí pero eso hizo que desatendiéramos otros servicios, como es la recolección del residuo urbano.

Lógicamente, el dinero no siempre alcanza para todo. Siempre es escaso y las necesidades son muchas.

Quizás nos faltó también eso: compatibilizar más lo inmediato con el futuro.

¿Cómo avanza el plan de vacunación en la aplicación de segundas dosis?

Nosotros estamos muy bien en el distrito. La verdad que tenemos que agradecer al Gobierno nacional, provincial y a nuestra región porque tanto en el tratamiento de la pandemia en lo que es insumos, lugares de terapia cuando necesitamos y lo que es proceso de vacunación fue de excelencia.

Nosotros hoy estamos con la segunda dosis y más del 90 por ciento de los vecinos ya han recibido la segunda dosis. Y con primeras dosis, vecinos mayores de 18 años no quedan sin vacunar.

Hace más de dos meses que no tenemos internados, y el último caso registrado de Covid fue el 3 de septiembre. Es decir que se ve que la vacuna ha producido un efecto importante y estamos ya en el proceso de vacunación de los menores de 17, que también viene a buen ritmo.

