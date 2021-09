Click to enlarge A fallback.

Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el diputado provincial Diego Rovella.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Diego Rovella

¿Le sorprendió el resultado electoral de la jornada de ayer?

No, no me sorprendió el resultado. Vos pensá que el espacio nuestro, Dar el paso, se conformó hace un mes y medio, y trabajamos contra una estructura que ya viene trabajando en el tiempo. La verdad que fue un muy buen resultado el nuestro, ganamos en las secciones cuarta, quinta, sexta y séptima de la provincia de Buenos Aires, lo que nos marcó un buen resultado y nos abre la expectativa del futuro. Es como dice Facundo, este es un lugar que no tiene ni fecha de vencimiento ni techo.

Y acá vamos a seguir trabajando para el 2023, pero sin perder de vista que primero tenemos que trabajar para noviembre. El objetivo es trabajar para noviembre, vencer al kirchnerismo y empezar a resolver todos los males de este país, todos los defectos que tiene esta provincia, y vamos a trabajar en el espacio Juntos, acompañando a los triunfadores, integrando las listas, porque es lo que pidió el pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Vamos a seguir trabajando para el 2023, pero sin perder de vista que primero tenemos que trabajar para noviembre.

En cuanto a los votos de Facundo Manes, ¿cree que irán en su totalidad o en gran parte hacia la figura de Diego Santilli?

Esperemos que sí. Vamos a trabajar para que así sea. Ya había sectores, como el de Emilio Monzó, el de Joaquín de la Torre, que no estaban en Cambiemos, y el GEN de Margarita Stolbizer que tampoco estaba en Cambiemos. Ahora estamos todos en Juntos. Tenemos que seguir trabajando en mantener este espacio para el futuro.

¿La unidad es la clave para vencer al kirchnerismo en las elecciones generales?

Yo creo que la clave fue ir a las PASO y que cada espacio llevara sus mejores propuestas, y a sus hombres y a sus mujeres. Así que, yo lo que pienso es que ahora la unidad es para vencer al kirchnerismo.

Entonces, las PASO fortalecieron al espacio porque en su momento estuvo en duda o se planteó si era necesaria una interna entre Santilli y Manes en Juntos.

Creo que fortaleció ampliamente y el resultado fue el de esperar.

¿Qué mensaje les deja a los bonaerenses de cara a las elecciones de noviembre y principalmente a los platenses?

Que tenemos que trabajar, que el objetivo es la unidad para tener un proyecto en común y trabajar para mejorar la situación de marginalidad, mejorar la situación de la pobreza, mejorar la situación de los comerciantes. Tenemos que mejorar mucho, tenemos que mejorar a la clase media, la educación. Tenemos un desafío por delante y tenemos que lograrlo para que en la provincia se pueda vivir y que en la ciudad se viva cada día mejor.