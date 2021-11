Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM conDaniel Lipovetzky.

Daniel Lipovetzky

¿Cómo avanza el cierre de campaña de Juntos en La Plata?

Muy bien, venimos trabajando muy fuerte, con una campaña que se hizo extensa porque tuvimos una PASO antes. Pero la verdad que seguimos caminando, escuchando a los vecinos que creo que es la clave.

Lo que seguimos viendo creo que es un gran enojo de la gente tanto con el Gobierno provincial como con el Gobierno nacional, de los platenses en general, y de alguna manera ese enojo canalizado a través del voto va hacia nuestros candidatos.

En la campaña dejé muy claro cuáles son las preocupaciones de los bonaerenses, sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad, que realmente en La Plata es gravísimo.

Vemos una ciudad abandonada por las fuerzas provinciales, sin prevención y con una situación de inseguridad diaria muy grave.

Vemos una ciudad abandonada por las fuerzas provinciales, sin prevención y con una situación de inseguridad diaria muy grave; y también el tema del empleo y de la economía, con una inflación altísima donde la plata no alcanza de ninguna manera.

Por lo tanto, creo que realmente vamos a hacer una gran elección como hicimos en las PASO y creo que como mínimo vamos a repetir el resultado de las PASO, que es muy importante porque acá lo que se definen son los números, las integraciones de los Poderes legislativos, tanto nacional como el de la provincia de Buenos Aires.

En cuanto al tema de la inseguridad en la ciudad de La Plata, desde las PASO hasta la fecha, ¿no acusó recibo el Ministerio de Seguridad sobre estos reclamos vecinales?

No, solo marketing. El ministro Berni es el ministro de la inseguridad pero es un ministro avalado por el Gobernador porque en definitiva lo ha mantenido y lo ha acompañado. Un ministro que se dedica más a las cámaras que a resolver los problemas.

Entonces después del resultado de las PASO, hizo un poquito de marketing, aparecieron algunos operativos que hemos visto en algunos lugares muy visibles, pero prevención en serio, ver a la Policía caminando…

He hablado con los comerciantes de Los Hornos o de Tolosa y ellos me contaban que antes por lo menos tenían un policía caminado por la zona comercial y ahora eso ha desaparecido. Y así pasa en todos lados. Difícilmente me cruce con un móvil policial, salvo cuando hay una reunión con vecinos.

El otro día me reuní con los vecinos de Ringuelet y me contaban que nunca aparecían los móviles. De pronto, como se juntaron como treinta vecinos a hablar conmigo, aparecieron los móviles, a pasar, a mostrarse. Más muestra que efectividad.

¿Cómo analiza las medidas económicas que se tomaron también en este transcurso de dos meses tras los resultados de las PASO, por parte del Gobierno nacional principalmente por el control de precios?

La imposición como mecanismo para el control de precios no sirve, no es un modelo exitoso en ningún lado y menos en la Argentina que siempre ha fracasado.

No va a funcionar como hasta ahora no funcionó, hemos visto que los precios siguen aumentando. En definitiva lo que termina pasando es que los comerciante se quejan de que los obligan a vender por abajo del costo.

Para resolver el tema de los precios hay que tener además un plan económico que el Gobierno no tiene.

Si el Gobierno quería hacer algo podría haber mantenido el programa Precios Cuidados que era voluntario. Cuando lo hacés a través de mecanismos o de instrumentos obligacionales nunca funcionan y en este caso va a pasar lo mismo.

No lo veo como una manera para resolver. Para resolver esto hay que tener además un plan económico que el Gobierno no tiene.

¿Qué mensaje les deja a los vecinos de la octava sección de cara a las elecciones de este domingo?

Primero que es importante que vayan a votar, hubo mucha gente que en las PASO no fue a votar por miedo, por la pandemia, o porque quizás consideran que la elección de las PASO no es tan importante aunque lo es, pero ahora sí, son las definitivas, esta es la final.

Acá se definen las integraciones de los poderes legislativos, tan importantes para el futuro de la Argentina y de la Provincia. Y por lo tanto es importante que vayan a votar.

Por supuesto que después si creen que hay que cambiar la Argentina y cambiar la provincia de Buenos Aires creo que Juntos es quien representa ese necesario cambio que hay que hacer.

Por lo tanto, creo que tenemos muy buenos candidatos, tanto Santilli como Facundo Manes, y los invito a que vayan a votar y que nos voten, sobre todo en nuestra ciudad de La Plata donde estamos sufriendo fuertemente la no gestión del gobernador Kicillof, por lo que estamos viendo por la inseguridad y lo que estamos viendo también con la economía, una ciudad que realmente ha sido muy impactada por una cuarentena inexplicablemente tan extensa como la que estableció el Gobernador.

Lo importante primero es que vayan a votar y después por supuesto si quieren cambiar la opción son los candidatos de Juntos.

