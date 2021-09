Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el concejal de La Plata, Ariel Archanco.

Ariel Archanco.

-En las últimas horas llegaron a La Plata las grúas de acarreo. Desde el Frente de Todos pusieron en duda esta iniciativa del gobierno de Julio Garro. ¿Por qué motivo?

Lo que ponemos en duda es dónde irá a parar el dinero que se recaude de las multas ocasionadas por el acarreo y que no quede a libre disponibilidad para que se invierta en cualquier cosa.

-¿Considera que es una medida sensacionalista?

Es necesario ir a un esquema de mayor ordenamiento para que la gente cumpla las reglas. Creemos que desde la Municipalidad no hay un sistema para la concientización de la gente; si no están las calles en condiciones, si la transitabilidad es un desastre y no hay lugares para estacionar, lo que están buscando es una medida de alto impacto mediático y electoral. Es necesario que una medida punitiva, como la de las grúas, sea acompañada de mejores servicios para la ciudadanía.

Hay un problema de tránsito muy grande en la ciudad y tiene que ver con el estado de las calles, la falta de mantenimiento de los espacios públicos, por eso hay que apuntar a que el dinero que ingrese por multas y acarreo sea transparente.

-¿Cómo califica la gestión de Garro?

Te voy a decir lo que me dicen los vecinos: es una gestión de espalda a los intereses de la gente y a medida que te alejás de los puntos céntricos de la ciudad se nota un abandono importante. Creemos que hay un ciclo que se está cerrando por parte del intendente y se ha dejado de pensar en la ciudad que necesitamos los platenses para los próximos 15 o 20 años. No se están solucionando los problemas actuales ni se están proyectando obras. Lo vengo diciendo desde hace tiempo, en La Plata ya no hay ciudadanos de primera y de segunda, acá hay ciudadanos de segunda y de tercera.

Tenemos un gran déficit en el sistema de transporte y el tránsito es caótico; las grandes ciudades están apostando a un servicio público de transporte para descomprimir el uso de vehículos particulares. Y ni hablar en materia de luminaria, de baches y del estado de las calles que están intransitables.

-¿Y qué pasa con la seguridad?

Es un gran desafío que, para ser honesto políticamente, es también responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Estamos proponiendo un sistema conjunto entre la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad, y pidiéndole al intendente incrementar las cámaras en algunas zonas.

La seguridad no es solo agregar más policías o patrulleros sino también poner luces en las calles, darle más conectividad a los vecinos y organizarlos para ver de qué manera se pueden llevar a cabo acciones preventivas. Estamos viendo una situación compleja y hay mucho por hacer.