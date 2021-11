Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Luis Arias, candidato a concejal por el Frente de Todos en la ciudad de La Plata.

Luis Arias.

-El intendente de La Plata, Julio Garro, destacó la aprobación del Código de Convivencia y dijo que “es un paso hacia la ciudad que queremos vivir”. ¿Usted qué opina de esta normativa?

En mi caso, no es la ciudad en la que quiero vivir. No es un Código de Convivencia, es un Código Contravencional que tipifica ciertas conductas, las convierte en ilícitas y las sanciona con multas, fundamentalmente.

De Convivencial no tiene absolutamente nada, es un Código represivo. Y las conductas que pretende reprimir, en su mayoría, corresponden con actividades que realizan personas vulnerables, como manteros, trapitos, limpiavidrios.

En el fondo hay una fuerte aporofobia porque molestan las personas pobres. Este Código pretende una tarea de higiene social, de sacar a los indeseables del casco, que a partir de ahora van a empezar a ser perseguidos por Control Urbano.

-¿Le llama la atención que se haya aprobado a menos de dos semanas de las elecciones legislativas?

Sí, claro, yo creo que hay dos factores por los cuales se votó en este tiempo. Por un lado, por el temor del oficialismo de perder la mayoría en el Concejo Deliberante y, por otro lado, explotar cierto humor social, cierta demagogia punitiva que siempre aparece en campaña en las fuerzas de derecha.

-Por otro lado, cuando recorren los barrios y hablan con los vecinos, ¿cuáles son las preocupaciones que les manifiestan?

Desde el punto de vista de lo público una de las preocupaciones es la infraestructura. El hecho de no tener calles hace que la gente no pueda ir a trabajar, que los chicos no puedan ir a la escuela, y que las ambulancias, los patrulleros y el camión de basura no puedan entrar a los barrios. Se forman microbasurales a cielo abierto y la falta de limpieza de zanjas provoca acumulación de agua.

Además, muchos vecinos no tienen servicio eléctrico. Actualmente, La Plata tiene un índice de precariedad eléctrica altísimo a comparación de otras ciudades, son unas 300 mil personas que no cuentan con tendido eléctrico. La empresa Edelap cobra el servicio a través de los medidores comunitarios, pero no hace la inversión necesaria, pone el medidor y cada uno se arregla como puede con los cables para hacerlo llegar a su casa. Esto provoca graves consecuencias como el incendio de casillas en el invierno.

El intendente carga contra los limpiavidrios, pero no dice nada cuando muere gente carbonizada por falta de servicio eléctrico.

Hay un abandono absoluto en la periferia de la ciudad. Somos la ciudad con mayor cantidad de asentamientos. Hay un déficit muy grande en la planificación y en el desarrollo del territorio.