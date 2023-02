Your browser doesn’t support HTML5 audio

Manuel Fittipaldi.

La gestión de Gustavo Cocconi en Tapalqué se desgasta día a día. El duro golpe que recibió en las elecciones del 2021, cuando la lista de Juntos liderada por el radical Manuel Fittipaldi derrotó a la nómina del Frente de Todos, parece que no hizo mella en las decisiones políticas del jefe comunal.

Los reclamos de los vecinos por el mal funcionamiento del sistema de salud municipal y la falta de trabajo son moneda corriente. GRUPOLAPROVINCIA.COM dialogó con Fittipaldi, presidente del bloque de Juntos en el Concejo Deliberante, para conocer la realidad local.

-¿Qué análisis hace de la gestión de Gustavo Cocconi que comenzó en 2004?

Hay un montón de cosas que creemos que se podrían haber hecho de otra manera y ahí hacemos énfasis en nuestras propuestas. Concebimos el Estado de una manera diferente y creemos que tenemos otras prioridades, por eso estamos en veredas opuestas.

-¿Hoy las prioridades de Cocconi no son las del vecino?

Yo hablo del gobierno en general. Una de las grandes falencias del municipio es el servicio de salud pública. Estamos teniendo muchos problemas. En Tapalqué no ha habido una decisión de inversión en la salud pública.

Hoy el hospital municipal termina siendo un lugar donde se atienden pequeños casos y se derivan a los pacientes a localidades vecinas que tienen hospitales de mayor jerarquía. Todo tiene que ver con una falta de inversión. En el último tiempo se intentó vender que porque se instaló un tomógrafo se está invirtiendo. En General Alvear, ciudad vecina, vemos que durante años se invirtió en salud y el cambio es notable.

-¿Con qué otros reclamos vecinales se encuentra cuando recorre la ciudad?

Uno es el tema de la generación de trabajo y cómo podemos lograr que haya otros empleadores además del municipio. Creemos que podría haber otras salidas laborales, pero para eso debería haber una decisión política del Ejecutivo y de la Secretaría de Producción de acompañar a los emprendedores y a las Pymes a tener un mejor desarrollo.

El secretario de Producción está en el cargo hace más de 15 años y no ha generado las condiciones para el desarrollo de empleo genuino. No puede ser que en una ciudad productiva los jóvenes tengas que irse por no tener oportunidades laborales.

Concejal Manuel Fittipaldi.

-Si pudiera definir en una o en dos palabras de gestión de Cocconi, ¿cuáles serían?

La primera palabra que nos sale es falta de empatía con la comunidad porque los reclamos son de todos los días. Por algo los vecinos eligieron por amplia mayoría en 2021 a la lista de Juntos. Hay una desatención del intendente a lo que la comunidad le marca.

Eso también dice mucho de la falta de diálogo que ha tenido con la oposición. Desde que ganamos las elecciones y somos mayoría en el Concejo nunca tuvimos una reunión de tipo política con él. No reconoce la opinión ni de los vecinos ni de la oposición.

-En este sentido, ¿cómo se prepara Juntos para pelear por la Intendencia?

Estamos trabajando en un proyecto que va por encima de las personas. Armando equipos técnicos y pensando en acercarle soluciones a los vecinos. Soñamos con un Tapalqué del futuro con oportunidades serias para todos los vecinos que viven y quieran vivir en la ciudad.