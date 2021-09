Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Nelson Sombra.

Nelson Sombra

¿Qué análisis hace, qué balance hace, de la gestión del intendente de la ciudad?

Fundamentalmente como actor político hoy estoy de licencia en la banca pero claramente no escapa un análisis de lo cotidiano.

Yo creo que se podría partir de la base de qué percepción o qué perspectiva, qué objetivos uno tiene al involucrarse en política.

Claramente, uno esencialmente pretende involucrarse en política para transformar algunos aspectos de la realidad, básicamente para mejorarlos.

Obviamente, es una percepción personal que no es absoluta pero sí colaborar a la transformación de la localidad en la que uno vive o la provincia que le toca gobernar o el país en todo caso del Presidente.

Lo que nosotros vemos en Azul fundamentalmente es que no se ha transformado nada, no ha cambiado nada.

Este Ejecutivo no se ha animado me parece a generar un espacio de discusión franco, con diferencias, por supuesto. Yo creo que de las diferencias se crece para abordar los problemas estructurales que tiene nuestra ciudad.

Y la verdad que me animaría a decir seguro que mejor no está la ciudad. Hasta me animaría a decir que está un poco más abandonada, estancada literalmente.

Entonces, vemos un Gobierno ejecutivo con esa mezquindad política, mediocridad política, que no permite o no se anima a confrontar ideas básicamente, que es lo que la sociedad quiere, y lleva a un terreno la discusión política más personalizada, más criticar a un espacio por ser una oposición política.

Entonces, no vemos un avance concreto en la gestión del intendente Bertellys, por supuesto.

Hace unos días se conocieron los informes de la situación financiera de algunos distritos y Azul por ejemplo tiene más habitantes que Olavarría y Tandil, pero desde el Frente de Todos señalaron que esto no se traduce en obras para la ciudad.

Exactamente. Por eso digo, esos son parte de los problemas estructurales. Siempre, el latiguillo fácil que hace el Ejecutivo es que Azul no tiene fondos.

Bueno, se acaba de descubrir, y uso esa palabra porque siempre la información está un poco tapada, que no es un problema de fondos, de recursos.

Evidentemente, falta la discusión de cómo se distribuyen esos recursos. Y eso es lo que ha faltado en Azul.

Evidentemente, falta la discusión de cómo se distribuyen esos recursos. Y eso es lo que ha faltado en Azul. Cómo puede ser que en localidades como Olavarría y Tandil, con menos recursos por habitante, hayan florecido de tal manera que nos han duplicado en población, por ejemplo.

Donde tienen claramente, y eso me parece que es lo que nos toca como actores políticos, tratar de instalar que la discusión de fondo es dirimir qué perfil de ciudad quiere ser Azul.

Cuando uno habla de Olavarría, claramente uno dice que es industrial. Cuando habla de Tandil, migró de lo que era las canteras a un perfil netamente turístico.

Bueno, cuando uno habla de Azul no está definido cuál es el perfil, entonces es muy difícil avanzar en ese sentido si no tenés claro hacia dónde queremos ir como sociedad, y eso lo tiene que dar la política. Esa discusión la tiene que plantear la política de cara a su sociedad.

La ciudad de Azul tiene la misma cantidad de población desde el año ‘70.

Y además, con estos datos que vos acabas de marcar no tenemos un problema de recursos, entonces tenemos un problema de distribución de esos recursos y objetivos claros como para poder prosperar y avanzar como ciudad.

Te doy un dato, es un dato no menor. La ciudad de Azul tiene la misma cantidad de población desde el año ‘70. Es un dato que se tiene que poner en la mesa cuál es el problema.

Tenés una oferta y demanda agotada. ¿Qué quiere decir eso? Con la misma cantidad de pobladores ponés un kiosco más y seguramente le sacás un cliente a otro.

¿Nunca hubo una discusión al respecto? ¿El Ejecutivo nunca puso sobre la mesa esta discusión?

No, jamás. Y lo hemos tratado de instalar desde el Concejo Deliberante a través de los medios, a través de reuniones.

Hemos tenido reuniones con el Ejecutivo pero aprovechan más una foto como que están hablando con ciertos referentes políticos pero no se traduce en nada las charlas que uno trata de proponer en esa mesa.

Después ya se cortaron las reuniones, no te sirve la foto cuando las papas queman pero se deja de lado la discusión de fondo.

Vos tenés una ciudad que su capacidad energética está agotada. O sea, abastece lo que hay. Cuando uno en Azul, yo tengo 49 años y se viene repitiendo de toda mi vida un dicho: “no, las empresas en Azul no se instalan porque le piden muchas cosas”.

En el imaginario de la sociedad no sé qué serán esas muchas cosas. Se puede interpretar de varias maneras, pero básicamente tiene un fundamento, que lo que se le pide a las empresas para instalarse en Azul es que hagan toda su conectividad eléctrica. Hoy alrededor de 10 millones de pesos.

Pero, a ver se van a 50 kilómetros y los están esperando con los brazos abiertos porque tienen esa problema resuelta. Sin energía no hay producción.

Hay cuestiones que hacen a que Azul esté como esté y este Ejecutivo no ha venido a transformar nada.

Son temas de fondo que en algún momento hay que plantearlos y trabajarlos, que yo sé que no se resuelven del domingo al lunes. Pero hay que empezar en algún momento y tener la grandeza y la capacidad política, que iniciado este tipo de empresa de gestión se pueda continuar a lo largo del tiempo más allá del espacio político que acceda al poder coyunturalmente.

Pero son problemas de fondo que son sumamente necesarios discutirlos en una ciudad como la nuestra que está estancada. Tiene medio millón de hectáreas de campo, las producciones de cereales récord de exportación.

¿Cómo puede ser que no avancemos? ¿Cómo puede ser que no tengamos una fábrica de alimento seco, de barritas de cereal? Mirá lo básico que te digo.

¿Cómo puede ser con medio millón de hectáreas de campo que no tengamos mercado frutihortícola acá y tengamos que ir a comprar tomate y lechuga a 300 kilómetros?

Hay cuestiones que hacen a que Azul esté como esté, y particularmente este Ejecutivo no ha venido a transformar nada. Este tipo de funciones no le "piace", parece.

Usted señaló algunas de las necesidades de la población. ¿Cuándo recorre los barrios cuáles son los reclamos u otros de los reclamos de los vecinos?

Mirá, el reclamo más acentuado en Azul es la falta de empleo. Eso está clarísimo, la pandemia agravó muchísimo como en todos lados pero puedo animarme que en Azul lo profundizó muchísimo más…Digo empleo que no es trabajo porque trabajo trabajan todos porque si no no podés subsistir. Acá generalmente se trabaja cuidando los nenes, cortando el pasto, pintándole la casa a otro.

La mitad de la población trabaja para la otra, básicamente. Con la pandemia, eso se agravó muchísimo y afloró esta desigualdad enorme que tenemos en Azul. El tema de los servicios también es una queja permanente de nuestra localidad. Pero acentuado el problema es la falta de empleo.

Y los jóvenes a los 18 se quieren ir. No es que se quieren ir, se tienen que ir básicamente, porque cuando hablás con las juventudes la verdad que les gustaría quedarse acá pero no tenés desarrollo cultural, no tenés desarrollo laboral, no tenés actividades de ocio para las juventudes, y es una ciudad que no te contiene. Uno podría calificar como una ciudad que te expulsa.

Entonces, ahí da vueltas siempre el asunto y lo digo así con naturalidad porque cuando uno pregunta los problemas de Azul…y, son los mismos de siempre.

Y eso la verdad que duele, es decir, cómo desde la política no hemos podido avanzar en algún sentido para resolver los problemas de la población que para eso uno hace política o ejecuta la política.

