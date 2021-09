Mirá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con la diputada provincial y vicepresidenta de la Unión Cívica Radical,Alejandra Lordén.

¿Qué análisis hace de las elecciones del domingo que hizo la UCR en Juntos por el Cambio?

Bueno, lo primero decirte que la sociedad en realidad le puso números a un gran descontento social tanto en la provincia de Buenos Aires como en esas 17 de las 24 provincias donde ganó Juntos.

Por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, habiendo ganado en siete de ocho secciones, y con un resultado final de Juntos de 38 y moneditas contra un 33 por ciento del Frente de Todos, marca un Juntos con un acierto en estas PASO, en esta decisión de las PASO, con un radicalismo mucho más vigoroso, con un candidato que emerge y que tiene un liderazgo importante.

Y eso lo demostró en las elecciones, en los recorridos del interior y por supuesto también en los resultados del conurbano, que es Facundo Manes; y, en este sentido, junto a Diego Santilli creo que los dos son ganadores de esta contienda electoral que por supuesto nos va a encontrar ahora caminando juntos para el 14 de noviembre.

Juntos ganó en siete de las ocho secciones electorales de la Provincia, realmente una gran elección. ¿Esperaban algo así o los sorprendió?

La verdad que era esperado porque veníamos trabajando mucho. En el caso de Facundo Manes, ha podido liderar 70 distritos de los 135 de la Provincia; y esto, en base por ejemplo a mi sección, que es la séptima, ganó en los ocho distritos Juntos. En dos ganó Santilli, en seis ganó Manes.

Pero la verdad es que esto fortalece a la coalición Juntos. Y si nosotros responsablemente y democráticamente, como corresponde, trabajamos para esta contienda de noviembre, creo que vamos a poder ser una opción madura, republicana, democrática de gobierno, sobre todo teniendo en cuenta la gran grieta que tiene hoy el Frente de Todos, donde se ven las discusiones que no son nunca la prioridad de lo que necesita la sociedad, sino una disputa de poder entre ellos que hace que hoy esté la renuncia sobre la mesa del Presidente de varios ministros de Cristina, su vice.

Y la verdad es que hasta ahora, el poder real lo tiene la Vicepresidenta, y esto es grave para nuestra institución republicana.

¿Cuáles son las claves que usted considera para comprender esta crisis institucional que se vive en Argentina?

Primero, creo que el error es pensar que cambiando personas del gabinete únicamente, los resultados van a ser distintos para noviembre. Creo que lo que hay que poner sobre la mesa es la agenda de los argentinos, que no es ni la reforma de la justicia para la impunidad de Cristina y sus hijos, que no es decir lo que se tiene que hacer en medio de la pandemia y dar el ejemplo absolutamente diferente con la fiesta de Olivos, mientras que el remero no podía practicar su deporte para las Olimpíadas, mientras que la señora no podía estar sentada en un parque sola, mientras que los runners no podían hacer deporte.

Lo que hay que poner sobre la mesa es la agenda de los argentinos.

Me parece que la prioridad de los argentinos, después de un año y medio de escuelas cerradas, es la educación. Esto lo dicen todos, no solo los padres organizados, porque la educación no solo capacita y motoriza al desarrollo de un niño y es un estimulador social del niño, desarrollo integral, sino también es un ordenador social de la familia.

Y es un reclamo, y hoy vemos que más de 2 millones de niños en la República Argentina han quedado totalmente desvinculados del sistema educativo y esto va a traer graves consecuencias.

La politización de la vacuna, otro error. Militar la vacuna como si no fuera un bien social. No poner los vacunatorios en los distritos donde gobernaba Juntos por el Cambio y ponerlos en cualquier lugar con militantes de la Cámpora.

Por supuesto, el vacunatorio vip. Todo eso no es la agenda del bonaerense y del argentino. La agenda del bonaerense y el argentino pasa por generar la expectativa de educación, generar impacto en el empleo y en la producción, dar herramientas para que los emprendedores puedan no solo emprender su PyME, su pequeña empresa y empezar de nuevo sino también facilitarle la tarea de tener empleado, porque si tenemos doble indemnización o más impuestos probablemente no hay empleadores que tomen empleados.

La agenda del bonaerense pasa por generar la expectativa de educación, generar impacto en el empleo y en la producción.

Y tiene que ver también con una macroeconomía, con nuestra inflación, porque ahora bien se dice van a aumentar los salarios de los jubilados y de las AUH, en buena hora, lo que pasa que esto lo hacen con emisión monetaria y la emisión monetaria genera inflación, y esa inflación borró el salario. Ese salario que le van a aumentar al jubilado o a las asignaciones en breve tiempo no les va a alcanzar de vuelta para nada.

Entonces, lo que hay que corregir es la base de la cuestión, y no se está hablando de eso. Por eso creo que aquí Juntos tiene una gran posibilidad de ofrecerle a la sociedad herramientas para salir de esta decadencia argentina.

Desde la UCR emitieron un comunicado pidiendo justamente que el Gobierno deje de jugar a la interna, así lo manifestaron.

Claramente, que se haga cargo el Gobierno. No podemos estar pensando una pelea entre la Vicepresidenta y el Presidente, una puja entre ambos… y en el medio queda la gente, en el medio quedan los ministerios, que hoy no se sabe si el ministro continúa o renuncia a ministerios importantes.

Bueno, en estos días le hacíamos un reclamo a Vizzotti de Salud por un tema que tiene que ver con las residencias médicas, donde los jóvenes querían intentar su capacitación, su única manera de formarse, y se les colgaba el sistema. Surgieron datos de ellos que se destrabaron de alguna manera porque no estaba bien criptado el sistema y no pudieron rendir examen, que además les habían pospuesto más de cinco veces.

Está claro que la prioridad no es la salud, no es la formación de los médicos, no es la educación, no es el empleo. Y me parece que ahí es donde hay que apuntar.

Al recorrer los distritos durante la campaña, las principales preocupaciones de la gente corren por lo económico pero también por el tema de la inseguridad. ¿Esto se lo manifiestan a diario? Y tienen a Diego Santilli dentro del espacio como uno de los principales referentes en este tema, ¿no?

Por supuesto que la seguridad o la inseguridad es algo que aflige mucho a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina en general. Pero sobre todo de la provincia de Buenos Aires y si querés mucho más focalizado en la zona del AMBA.

El tráfico de drogas, los chicos que no pueden caminar por las calles, los robos a mano armada. Las entraderas y las salideras, todas estas cosas de las cuales Santilli viene ahí en la ciudad ejerciendo permanentemente resultados positivos…

La seguridad va a ser un tema central de trabajo continuo en estos dos próximos años.

Nunca alcanza, no somos uno de los países más inseguros del mundo pero tenemos que hacer algo para la provincia de Buenos Aires, parecido a lo que está haciendo la ciudad. Y en eso seguramente quien va a encabezar la lista de diputados, Santilli, también junto con Manes y con aquellos que van a repensar los temas para lo que se viene en los próximos dos años, la seguridad va a ser un tema central de trabajo continuo en estos dos próximos años.

¿Revitalizó la imagen de Facundo Manes al radicalismo?

Facundo Manes vino a oxigenar la política, yo creo que a toda la sociedad, a la coalición de Juntos y al radicalismo. Si bien tuvimos una lista que encabezaba Facundo pero que también incluía al peronismo republicano, y ahí estamos con Emilio Monzó, trabajando muy codo a codo, con Margarita Stolbizer del progresismo, creo que Facundo aporta muchísimo al partido pero también es abierto y entiende que la coalición debe ser amplia y está preparado para dar los debates que necesita la Argentina de hoy, que como decía son la revolución del conocimiento, la tecnología, la innovación, la educación como herramientas principales de inversión para poder tener ese recurso humano preparado y poder exportar, y luego poder generar confianza y que vengan esas inversiones que nunca vinieron ni van a venir si ven lo que están viendo en estos días en el gobierno oficialista.

La intención es que los votos de Facundo Manes pasen a Diego Santilli. Desde el radicalismo van a trabajar en ese, me imagino. ¿Qué es lo que queda de acá a noviembre? ¿Cuáles son los puntos a fortalecer, las propuestas a llevar a cabo?

En realidad ningún diputado nacional va a cambiar la vida de los argentinos pero sí le vamos a poner un freno a la mayoría hegemónica kirchnerista, tanto en el Senado como en Diputados y esto es muy importante para las discusiones que se vienen.

Cuando hablamos de cerrar o el cepo a la exportación de la carne, cuando hablamos de los acuerdos con el FMI, el presupuesto que se va a votar. Todas estas discusiones son mucho mejores con un Congreso equilibrado y con una pertenencia a Juntos que va a dar el debate de todo esto que viene.

Entonces, me parece que en las elecciones de noviembre hay que hablar de nuestros proyectos legislativos, de nuestro proyecto de país, a corto y a largo plazo, y por supuesto Facundo suma votos que no hubieran votado a Cambiemos si no hubiera sido por su participación y entonces esto creo que le da un volumen y una fortaleza a la coalición, y por eso es un acierto no solo para el partido sino para toda la coalición.

Yo creo que ya ahora y a esta altura lo entienden todos los actores y por eso se mostraron juntos y se van a seguir mostrando juntos en este recorrido para lo que viene, mostrando también las diferencias y los matices que tenemos entre los espacios que creo que no nos deben asustar, sino que totalmente son positivos, para dar los debates profundos de qué país o qué provincia queremos tener para adelante.

¿Qué mensaje le quiere dejar a los bonaerenses pensando en las elecciones de noviembre en este clima de tanta convulsión tanto a nivel nacional como provincial también?

Bueno, primero que nunca se resignen ni bajen los brazos y que la única manera que tiene un ciudadano común, de a pie, de emitir una opinión es en las urnas. Por lo tanto, ese porcentaje de gente que votó en blanco, enojada con la política, resignada, les digo que ese voto en blanco lo único que hace es favorecer a aquellos que gobiernan y que por ahí están cometiendo los graves errores que veníamos viendo, que veníamos marcando y que vemos hoy con el resultado de que perder una elección los hace diferenciarse entre ellos en vez de juntarse para darle respuesta a un pueblo que está exigiendo más.

Todos aquellos que votaron en blanco en noviembre tienen que ir a votar así sea por el partido que ellos crean o la coalición que ellos crean que es la que mejor los puede representar. Por otro lado también el mensaje a los jóvenes: no puede ser que la única salida para los jóvenes sea Ezeiza, hay que pensar en un país diseñado a corto y a mediano plazo para aquellos jóvenes…

Estos días veía a un pequeño emprendedor de 28 años mostrarles a algunos que se puede, que se puede cuando hay ideas, que se puede aún sin pasar por la universidad y que el arraigo a nuestro país, no es tan fácil irse de nuestro país y triunfar y progresar. A lo mejor se puede hacer económicamente pero desde el punto de vista emocional, de los usos y costumbres y de la familia que uno deja en esta tierra es muy difícil.

Nosotros somos argentinos, muchos somos hijos y nietos de inmigrantes y nos queremos quedar en este país para ver un país en progreso. Yo creo que lo vamos a lograr, que es con Juntos, que vamos a manifestarles todos los proyectos que tenemos para adelante y cuál es nuestra vocación de gobernar la provincia y el país con los errores aprendidos, y con los aciertos que estamos mostrando en esta coalición amplia