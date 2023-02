Escuchá la entrevista de GrupoLaProvincia.com con Ramón Capra.

Ramón Capra.

-Antes de avanzar sobre asuntos municipales, me gustaría preguntarle por la posición de la UCR a nivel provincial. En los últimos días Maximiliano Abad lanzó su candidatura a gobernador. Usted participó del encuentro. ¿Qué análisis hace de esta figura joven que cada día toma más relevancia en la política bonaerense?

El lanzamiento de Maxi como candidato fue un acto muy masivo, con mucha militancia y dirigencia. Está trabajando bien para posicionarse. Me sorprendió el acto y la euforia. La puesta en marcha de un candidato de la UCR en la provincia es importante. Veo con buenos ojos acompañarlo en este desafío importante.

-¿Y cómo la ve posicionado en la disputa interna de Juntos por el Cambio?

La mayoría de los presidentes de los comités distritales responden a él, así que creo que puede llegar a trabajar una futura elección muy bien. La última vez la gobernadora (María Eugenia) Vidal estuvo acompañada por Daniel Salvador, pero en ese momento la formula se eligió distinta.

Hoy levantar la bandera y encabezar una fórmula es importante. Maxi es una persona muy activa que está viendo todo el tiempo cómo potenciar al partido no solo a nivel provincial sino también nacional.

-Ahora lo llevo al ámbito local, pero sin dejar de pensar en las elecciones. ¿Ya ha definido su futuro político?

Son los primeros meses del año y me encuentro trabajando a full por mi General Alvear. No tengo definido el futuro, pero es posible que me presente a la reelección. La chance siempre está.

Yo llevo cinco años de mandato y siempre quedan cosas por hacer. En el último tiempo hemos cambiado mucho el sistema educativo: estamos construyendo el edificio de la escuela técnica que va a ser un gran logro; en cuanto a la salud, estamos por inaugurar consultorios en el hospital. Yo creo que trabajar por nuestro pueblo es lo mejor que nos puede pasar.

-¿Cuáles serán los principales desafíos de su gestión durante este año?

Sabemos lo que significa gobernar con la inflación que tenemos, pero hemos podido sortear muchos escoyos y seguimos cumpliendo en tiempo y forma con nuestros empleados municipales; yo deposito el sueldo a fin de mes.

El principal desafío es trabajando. Estamos empezando nuevas obras, como el asfaltado en la Avenida Giachino, y terminando los consultorios de la administración del hospital. También trabajaremos fuertemente en la construcción de edificios propios para nuestra Municipalidad. En la actualidad tenemos un alto índice de alquileres porque la Municipalidad es pequeña y no abarca todas las áreas.

Y el otro desafío es seguir potenciando la actividad turística. Estamos trabajando muy bien con la pileta municipal, el balneario y el camping. Los fines de semana son cerca de 5 mil personas las que disfrutan de la tranquilidad de Alvear