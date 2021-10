Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Gustavo Cocconi.

Recibió ayer al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, para firmar un importante convenio. Cuéntenos qué implica este convenio que prevé ampliar el frigorífico municipal.

La verdad que siempre la Provincia ha estado presente en la coordinación con el municipio en políticas de producción, de acercamiento de recursos, para que nuestro pueblo tenga respuestas en lo que lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo que es el matadero municipal, que faena cerdos.

Este aporte que la Provincia hace nos va a permitir tener una tercera cámara y poder faenar bovinos.

De esta manera, hay una actividad que es informal que puede llegar a tener un valor agregado en algo que fue histórico.

El distrito de Tapalqué, como otros distritos cercanos, tiene ganado bovino y para darle más certeza a la actividad es importante que exista una planta de faena habilitada.

Ese acompañamiento, en conjunto con la posibilidad de tener un matadero de pollos, en un predio contiguo, apoyado por la Provincia, va a permitir acercar al consumidor productos que se producen en la zona con menos intermediación y con un costo más económico.

Ese acompañamiento que hace la Provincia para nosotros es fundamental, y también la entrega de 17 escrituras para gente que ya hace tiempo que está viviendo en barrios de nuestra comunidad.

También, en base al trabajo que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Agrario, avanza el plan de mejoras de caminos rurales. ¿Esto es así?

Ese apoyo que nos dio la Provincia a través del Ministerio permite que los caminos de Tapalqué sean de muy buena transitabilidad, los caminos rurales que son más de 1000 kilómetros, y ese apoyo le da también a los sectores productivos de la zona, de Tapalqué y la región, una transitabilidad muy buena, porque a pesar de tiempos de lluvia el hecho de poderlos mejorar siempre le permite al productor trabajar de una manera más segura, más eficiente.

Para nosotros es una alegría que la Provincia nos haya ayudado en esto y en unas etapas posteriores también, así que algo que en otro tiempo no existía y que en muchos casos la Provincia se endeudaba en dólares y se alejaban los recursos a los municipios.

Hoy lo estamos teniendo y lo estamos aplicando para que nuestra comunidad lo pueda valorar y realmente sea algo de beneficio de quienes usan los servicios que damos desde la Municipalidad y también desde la Provincia.

Días atrás se reunió con sus pares de la séptima sección electoral, y con funcionarios bonaerenses, entre ellos el flamante ministro Martín Isaurralde. ¿Cómo analiza su llegada al Gobierno y qué análisis pudieron hacer de los resultados de las elecciones’?

Hubo un poco asistencia de la gente, que en las PASO no fue a votar, y que para nosotros es muy importante trabajar un poco más, pensando que quienes no asistieron a votar puede ser por lo general gente que en su momento pudo haberlo hecho por nuestra opción; y en parte también escuchar la voz del pueblo para rectificar algunos rumbos que tal vez hagan la vida de las personas de una manera más llevadera en lo económico, porque a veces hemos tenido situaciones que han hecho que la gente tuviera una expectativa respecto a lo económico que tal vez no se pudo cubrir con las propuestas de nuestra fuerza.

Es importante pensar que nosotros venimos de un tiempo donde el país se endeudó, donde hubo que atender reclamos urgentes y que estamos saliendo gracias a haber aplicado la política de vacunar a todos, de no tener ningún tipo de restricción una vez que la gente esté vacunada para que la economía empiece a funcionar y a partir de ahí dar todas las respuestas que nos están demandando nuestros vecinos, como son empleo, vivienda, acceso a alimentos, costo de energías que sean más accesibles.

¿Cómo analiza la llegada de los nuevos funcionarios al Gabinete de Axel Kicillof?

Es una muy buena reacción del Gobernador, de Axel, que para nosotros es una persona muy preocupada, siempre trabajó en relación a los municipios pero al formar parte del Gabinete gente que tenía mucha relación territorial, como Martín Insaurralde o Leo Nardini, para nosotros son personas que representan con su accionar una impronta más ejecutiva, de conocedores de lo que son los aspectos de la toma de decisiones más ejecutivas.

Esperemos que en el tiempo que quede y que de acá en adelante podamos seguir articulando lo que venimos haciendo. Hoy estamos ejecutando viviendas, cordón cuneta, pavimento, la ruta 51 se está realizando, algo que el Gobierno de Vidal endeudó en dólares y que no terminó.

El Gobierno de Axel está haciendo la repavimentación en el tramo de Tapalqué a Azul, que es muy importante, y la respuesta que se va dando espero que también tenga el apoyo del pueblo para que podamos continuar dando respuestas.

