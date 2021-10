Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca.

Héctor Gay.

-¿Cómo avanza la campaña de Juntos en la ciudad?

En estas horas estamos recibiendo a Diego Santilli y a algunos de los candidatos nacionales. Ya pasaron Margarita Stolbizer, Facundo Manes y “Lilita” Carrió. Hemos desarrollado un programa de trabajo que, de algún modo, mezcla lo estrictamente local y seccional con lo que es nacional porque, en un punto, la campaña tiende a nacionalizarse, sobre todo con temas como la inflación, el conflicto mapuche o la crisis económica que se cuelan en las campañas locales y seccionales.

El resultado de las PASO fue bastante sorpresivo. Aquí Juntos sacó el 48 por ciento frente al 21,5 por ciento del Frente de Todos, y en lo seccional la suma de las listas de Santilli-Manes dio 53 por ciento contra el 27 por ciento del Frente de Todos, lo cual configuró un panorama que ni nosotros ni ellos esperábamos.

-En este contexto, ¿cómo ve posicionado al espacio rumbo a las elecciones del próximo mes?

Tengo la idea que no debería haber grandes cambios; puede estar dos puntos arriba o abajo cualquiera de los agrupamientos. Somos muy optimistas en obtener un porcentaje de voto en torno al 50 por ciento tanto en lo local como en lo seccional.

-¿Cómo tomó el llamado al diálogo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tras las elecciones? ¿Considera que este consenso que plantea el Gobierno llega tarde?

Nunca es tarde hablar de consenso, sobre todo cuando estamos en el medio de una grieta que no soluciona los problemas que tiene el país. Hay que trabajar desde el 15 de noviembre en un mínimo consenso y una mínima gobernabilidad.

Los intendentes hemos tenido una señal del jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, destrabando la situación del Banco Provincia que estaba sin quórum. Después de las elecciones tenemos que sentarnos y seguir dialogando porque las dificultades que tiene la coalición gobernante es un motivo de preocupación para nosotros; nadie quiere que esto se desmadre. En ese aspecto, estamos dispuestos a trabajar en conjunto, si vemos una propuesta sólida, pero si es solo una medida electoral, va a ser más complicado.

-Uno de los problemas que atraviesa el país es la inflación. En este sentido, el gobierno estableció una lista con más de 1400 productos congelados. Algunos intendentes del oficialismo salieron a controlar su cumplimento en los supermercados. ¿Qué opina de esto?

No creemos en los controles militantes porque siempre han fracasado. El propio Presidente en un audio que se conoció en estos días era crítico de esta medida cuando la impuso el gobierno de Cristina Fernández.

Una medida de esta naturaleza requiere un mínimo de consenso, que no hubo en este caso. Si esto ha fracasado una y mil veces, ¿por qué ahora habría de tener éxito? Es una medida electoral, tomada de apuro, un parche para llegar a las elecciones. No vamos a ejercer esa tarea militante, porque no nos corresponde.

-Por último, ¿qué mensaje les deja a los bahienses?

El mensaje es de agradecimiento por el respaldo que venimos teniendo. Yo asumí el gobierno municipal en 2015 votado por el 43 por ciento de los bahienses, renové en 2019 con el 51 por ciento de los votos pese al triunfo del Frente de Todos en Nación y Provincia, y obtuvimos en las elecciones primarias el 48 por ciento. Seguramente en noviembre estaremos en ese nivel. Lejos de ser un cheque en blanco es un compromiso para seguir trabajando codo a codo con la gente.

Hoy la ciudadanía está preocupada y confundida porque los grandes problemas no se resuelven y crecen otros. Frente a eso, quienes hace dos años apostaron al Frente de Todos hoy están decepcionados y buscan alternativas y la nuestra lo es. Tenemos que reconocer los errores que nos llevaron a la derrota de 2019 y trabajar para ofrecer una propuesta para 2023.