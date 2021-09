Your browser doesn’t support HTML5 audio

Juan Nosetti, intendente de Salliqueló.

Juan Nosetti, intendente Salliqueló, analizó con GRUPOLAPROVINCIA.COM los resultados de las elecciones primarias en la ciudad, donde su partido, Unión Vecinal, quedó en tercer lugar, detrás de Juntos y el Frente de Todos.

-¿Hubo una fuerte polarización entre Juntos y el Frente de Todos que llevó al vecinalismo a una mala elección?

Sí, yo creo que hubo una polarización nacional que llegó a nivel local. Ya en las últimas elecciones habíamos visto un fuerte corte de boleta y este domingo hubo uno de los porcentajes más bajos de participación de los últimos tiempos. Uno tiene que analizar internamente qué es lo que pasó, qué es lo que el vecino no vio, por qué nos quitó el voto del 2019 al 2021.

MIRÁ TAMBIÉN Moccero dijo que a los trabajadores el sueldo no les alcanza pues no llegan a fin de mes

-En estos días, y en el contacto con los vecinos, ¿obtuvo respuestas a las preguntas que plantea?

Los vecinos plantean que no les pudimos dar lo que habíamos prometido en 2019. Y es así, fríamente. Pero creo que nadie lo pudo dar. Les habíamos prometido un montón de cosas, pero no una pandemia, y tuvimos que dedicarnos a eso. La pandemia hizo un desastre económico y produjo una quita en los recursos de la coparticipación. Es cierto que les hemos dado cosas, pero quizá no las prioritarias para ellos.

-¿Cuál es el camino por recorrer para Unión Vecinal de aquí a las elecciones de noviembre?

Seguir trabajando y analizar qué es lo que nos falta. Es cierto que los salliquelenses tienen mi teléfono, no sé cuántos vecinos de otras localidades tienen esa posibilidad de comunicarse por WhatsApp y que el intendente les conteste en persona. Pero tenemos que seguir trabajando, la Unión Vecinal ha tenido estos revolcones y ha renacido. Todo el grupo que ha construido la lista para el 2021 va a seguir trabajando para revertir el resultado que es difícil, pero no imposible. Primero le tenemos que decir al vecino en qué nos equivocamos, porque seguramente nos hemos equivocado y por eso no nos votó.

MIRÁ TAMBIÉN Villarino: Bevilacqua pone el foco en el Programa de Acompañamiento a Emprendedores

-Intendente, ¿cómo analiza la crisis interna en el gobierno nacional?

Cuando vos te la creés y no hacés un mea culpa, le echás la culpa a los otros. Eso pasa en los frentes electorales, se trata de un pase de facturas de un grupo al otro. La pelea que debería ser interna se exterioriza y la comunidad se preocupa porque está esperando que sigan gobernando y no peleando