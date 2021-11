Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM conAlejandro Acerbo.

Alejandro Acerbo

El Frente de Todos realizó una muy buena elección para concejales en Daireux. ¿Qué análisis hace al respecto?

El análisis es que la gente evalúa la gestión a pesar de la ola amarilla en el interior de la Provincia. Nuestra campaña se basó en relanzar nuestra gestión local y hacer ver a la sociedad todos nuestros proyectos que habíamos cumplido en este periodo, y la gente optó por elegir localmente y elegir en Provincia y Nación de otra manera.

La gente optó por elegir localmente y elegir en Provincia y Nación de otra manera. Hubo un porcentaje de cortes bastante alto. Nos puso contentos la valoración local.

Hubo un porcentaje de cortes bastante alto, a pesar de nuestra campaña atada a la Provincia y a la Nación. Así que a nosotros nos puso contentos la valoración local. Al principio, la primera impresión era obviamente que estábamos comprometidos con Nación y Provincia que no han sido las mejores elecciones pero después cuando vimos el mapa somos una isla en toda la provincia, respecto a lo que se logró a nivel local.

Y tengo intendentes vecinos que no les pasó lo mismo y que yo sé que también hacen una buena gestión. Ha habido una ola amarilla importante en el interior.

¿Le sorprendió este corte de boleta entre Provincia y Nación?

Nuestra ciudad tiene una historia muy particular. En el 2015 pasó algo similar. Acá llevábamos 32 años de radicalismo y en el 2015 en la elección que me tocó ser candidato la gente también hizo el mismo procedimiento. Acá ganó Vidal y Macri, y ganamos nosotros siendo que era una gestión radical atada a la Provincia y a la Nación.

Hay una cultura de corte importante en el distrito y evidentemente el corte local nos favoreció a nosotros como fue en el 2015.

¿Cómo se viene desarrollando la gestión?

El avance la verdad que de diez. Nunca hemos recibido tanto apoyo de Nación y de Provincia como en este periodo. Sobre todo en el tema de obra pública fundamentalmente. Nosotros tenemos un montón de obras en ejecución de Nación y de Provincia.

De Provincia estamos iniciando ahora un plan de viviendas. Del Ministerio de Ferraresi y Santiago Maggiotti, el secretario de Hábitat, hemos asignado lotes al Procrear y acá en nuestro distrito va a haber más de 150 casas de Procrear, ya muchas iniciándose en estos momentos. Nosotros hicimos el loteo y las asignamos a ese programa.

Llevamos más de 20 cuadras de pavimento de hormigón, por un programa de Nación, Argentina Hace, de Gabriel Katopodis. De Juanchi Zabaleta hemos entregado un programa de herramientas. Es un programa fenomenal porque le estás dando no un subsidio o dinero sino una herramienta, como en algunos casos es el inicio de una actividad, en otro el complemento de la actividad que están haciendo.

Este es mi segundo mandato, estoy cerca de terminar el sexto año y nunca hemos recibido tanto apoyo como en este momento.

Y en el último periodo cuando asume Martín Insaurralde como jefe de Gabinete hemos entregado escrituras, nos trajeron patrulleros. Te puedo asegurar que este es mi segundo mandato, estoy cerca de terminar el sexto año y nunca hemos recibido tanto apoyo como en este momento. Estamos sumamente agradecidos.

Siguiendo con las obras, ahora estamos en un programa e iluminación del distrito donde llevamos cerca del 60 o 70 por ciento de la totalidad del distrito con iluminación LED.

Usted nombraba a Martín Insaurralde. ¿Considera positiva la inclusión y la llegada al Gabinete tanto de él como de Leo Nardini?

Cuando el vecino llega a hacer el reclamo los tiempos de ejecución de un intendente son distintos a la ejecución de toda una maquinaria administrativa que hay.

Por ejemplo, nosotros teníamos atrasados un montón de empleados municipales con las jubilaciones pendientes y esos fondos los tiene que poner el municipio porque les tenés que mantener la remuneración durante un periodo de un año y si no termina tenés que volverle a hacer un contrato. Esas cuestiones, que son ejecuciones administrativas, un intendente las conoce bien y el que no ha sido intendente por ahí no es que no lo conozca sino que por ahí las prioridades son obras importantes o demás.

En este caso, o en el caso de IOMA, donde reclamábamos que teníamos alguna necesidad de cobrar, fundamentalmente en el interior donde el hospital público en muchas ciudades es el único sector de salud, y todo el mundo pasa por el hospital público. Todas esas tareas que estaban bien administradas pero se necesitaba una ejecución mucho más rápida…

Martín es uno de los intendentes que más ejecuta todos los días, es muy bueno que haya intendentes en los ministerios, en los mandos medios o que hayan pasado por ser intendentes porque saben que la ejecución tiene que ser rápida.

Los vecinos cuando hacen una demanda, la quieren rápido. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a ejecutar todos los días.

¿Qué mensaje les deja a los habitantes de Daireux, quienes lo acompañaron en el ámbito local en las pasadas elecciones?

Un gracias totales. Viendo el mapa, fue extremadamente difícil la elección y que acá nos hayan apoyado localmente para nosotros es un mimo al trabajo que hacemos todos los días.

Y siempre somos un municipio muy abierto, también le decimos a aquellos que no nos acompañaron ahora que vamos a seguir trabajando como saben que hacemos todos los días por el bien de todos, sin importar si nos votaron o no nos votaron. Vamos a seguir trabajando como siempre, pero sí, obviamente, con ese mimo que te hace ser muy optimista a futuro.

Además estamos notando una reactivación económica importante en este momento. Nosotros estamos en una zona agrícola-ganadera y estamos notando un movimiento distinto después de una pandemia que azotó al mundo y obviamente nosotros no somos una isla para no salir afectados de semejante pandemia.

Me parece que viene buenos tiempos. Ojalá arreglemos pronto con el Fondo Monetario Internacional, esto puede hacer que volvamos a tener inversiones extranjeras, locales, privadas, y que los argentinos empecemos a transitar un camino mejor. Me parece que vienen tiempo buenos para la Argentina en el 2022 y el 2023.

