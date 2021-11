Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Eduardo Marcelo Santillán.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Eduardo Marcelo Santillán

En el día de ayer participó junto a varios jefes comunales del oficialismo de un encuentro con el gobernador Axel Kicillof. ¿Qué balance hace de esa reunión?

Fue una reunión muy buena. Primero porque estaba todo el arco del frente en la reunión y el primer balance es que estamos todos de acuerdo en que hay que mantener la unidad política más allá de las diferencias que ocurren cuando uno está en gestión pero que es necesario mantener esa unidad política que nos llegó al gobierno en el 2019.

En cuanto al envión que está tomando el Gobierno provincial, ¿están de acuerdo en cuanto a los fondos que se están destinando para Infraestructura, por ejemplo?

Click to enlarge A fallback.

Se charló mucho no solo en la cantidad de fondos que los municipios necesitamos para poder ayudar a que la economía se reactive y que los vecinos tengan esas obras que se necesitan, sino que se charló mucho que necesitamos obras coyunturales, aquellas obras de infraestructura social pequeña que podamos ejecutar con empresas locales.

También se charló de la mayor descentralización administrativa. Es decir, desburocratizar lo que es esa estructura tan pesada y que vaya más acorde con la velocidad que hoy requiere la sociedad en las decisiones políticas.

¿Se ha hablado sobre uno de los temas que en las últimas semanas tomó mucha relevancia que es el de las reelecciones indefinidas?

En la reunión no se trató ese tema pero es un tema que se viene dialogando, que venimos charlando, no después de las elecciones generales sino un tema que un grupo lo venimos planteando antes de las PASO, tanto un grupo de algunos legisladores e intendentes de todos los sectores.

Cuando nos encontramos es un tema de charla y de comentario. La sensación que tengo es que la mayoría quiere esa reelección en su fuero íntimo.

Algunos somos más audaces en los planteos y otros quizás son más cautos. En mi caso yo creo que no hay motivo alguno para que se prohíba la reelección de los intendentes. Una ley que no solo es inconstitucional sino que es una ley que no respeta el voto de los vecinos. Los que somos democráticos que aceptamos el voto popular no hay otra que la expresión del voto popular en las urnas para decidir quién lo gobierna y el ejemplo está claro en estas elecciones.

En estas elecciones la ciudadanía le hizo un fuerte llamado de atención a nuestro frente. Entonces por qué prohibirle a un vecino que exprese su voto o que no pueda elegir al ciudadano que él quiere que lo gobierne.

Este espíritu está en nuestra Constitución provincial, que tiene que ver no solo con las autonomías municipales que tenemos que luchar cada vez más para que sea cada distrito el que pueda decidir el modo de los mandatos de sus concejales, de en algún futuro de los consejeros escolares, el perfil del intendente, inclusive las funciones que van a tener cada uno de estos organismos.

Eso es cuando hablamos de autonomía municipal, pero nuestra Constitución cuando se modificó en el año 1994 se modificó para permitir la reelección del gobernador Eduardo Duhalde, y en ese momento había constituyentes que no querían la reelección.

Se hizo una cláusula que quedó plasmada en los artículos transitorios de la Constitución provincial, donde el pueblo de la provincia de Buenos Aires se expresó si Duhalde podía o no ir por la reelección y por una mayoría absoluta de los votos afirmativos hizo que Duhalde fuera por su reelección. Así que me parece que no hay motivo para que esa ley continúe.

Desde la oposición, sostienen o alertan por la perpetuidad en el poder y por la vuelta de los famosos “barones del Conurbano”. ¿Usted qué piensa al respecto?

En todos los lugares cuando la gente se ha sentido cómoda con su intendente lo ha avalado. También convengamos que hay que pensar en lo que es el sistema político argentino. Qué decisión toma un intendente, qué decisión puede tomar un gobernador y qué decisión toma el Gobierno nacional.

Los intendentes somos gente que por lo general lo que hacemos es atender el reclamo del vecino, plantear a las provincias lo que vemos pero no tenemos poderes de decisión que impliquen decisión en las actividades económicas estructurales.

Yo creo que a todos los intendentes nos gustaría poder corregir el poder adquisitivo de los ciudadanos. Lógicamente capaz que no sabríamos cómo hacerlo pero tampoco tenemos la posibilidad de hacerlo.

Eso de que la gente se perpetúa en el poder… a mí me parece que cuando se los quiere cambiar, se los cambia. Fíjate Tres de Febrero, Lanús, hay casos donde la gente ha elegido una opción distinta a nuestro frente. Hay casos donde sigue eligiendo al mismo gobierno, el caso de San Isidro, la familia Posse tiene muchísimos años gobernando. Y por qué prohibirle al vecino de San Isidro, si se siente cómodo con ese intendente, que no pueda ser reelecto.

-