Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Rocardo Moccero.

Ricardo Moccero, intendente de Suárez

¿Cómo analiza los cambios que se dieron en el Gabinete de Axel Kicillof?

Me parece que son cambios positivos para los intendentes, porque es lo que muchas veces nosotros pretendíamos: que el Gobernador a su inicio tenga intendentes, para poder manejarse con los intendentes.

No digo la totalidad, pero esto me parece que es muy importante. Un intendente como jefe de Gabinete, más allá de que la gestión de Bianco fue buena, pero al no ser intendente capaz se le escaparon muchas cosas, y yo creo que su labor la cumplió perfectamente con las órdenes del Gobernador, pero ahora la impronta de un intendente manejándose como sabe que quieren los intendentes manejarse es muy importante.

También lo de Nardini en Infraestructura, más allá que nosotros tenemos un diálogo permanente con Agustín Simone, la verdad que fue excelente como ministro. Sin ser intendente nos asistió a todos por igual y me parece que es importante que siga un área clave como es el Instituto de la Vivienda, que por ahí se hacía bastante agua.

Me parece que ahora con la incorporación de él todo eso va a funcionar mucho mejor. Y bueno, ni hablar de la ministra Cristina Álvarez Rodríguez con la experiencia que tiene en gestión, con los intendentes, fue en su momento ministra de Infraestructura de Daniel Scioli, o sea que tiene mucha experiencia con los intendentes.

Así que para nosotros es un cambio positivo y ojalá que a los tres ministros salientes les vaya bien porque son personas capaces como para poder estar en cualquier área.

¿Le faltaba mayor territorialidad al Gobierno de Axel Kicillof? Con estos cambios y con la presencia de los intendentes, ¿va a haber un mayor contacto con los jefes comunales?

Yo creo que sí pero también tenemos que pensar que la pandemia nos eliminó a todos. Nosotros tuvimos un año y medio, y todavía seguimos, pero ya más aliviados, un año y medio de pandemia que tampoco los ministros podían hacer demasiado.

Hubiésemos pretendido que en vez de tener teleconferencias por zoom, tener la presencia del ministro en cada localidad, sin embargo no se pudo hacer por la pandemia.

Ahora tanto los ministros como los intendentes podemos recorrer todos nuestros distritos como lo hacíamos antes.

Entonces no podemos juzgar a los demás pensando que no hubo contacto con los intendentes y territorio. Yo creo que ahora se brinda una posibilidad muy importante, que es que la vacunación ha hecho que la pandemia se vaya achicando y empiece a desaparecer, y entonces tanto los ministros como los intendentes podemos recorrer todos nuestros distritos como lo hacíamos antes.

A nivel nacional, ¿le sorprendió la ebullición interna que hubo en el Gabinete?

Yo creo que es sana, pero creo que hay medios obsecuentes de Cambiemos que tratan de ver que no hay gobernabilidad y demás. Hasta apuntaban a que iba a haber una especie de golpe de Estado de otros sectores, una locura galopante.

Me parece que es sano que se sepa cuáles son el llamado de la gente, la advertencia de la gente y que empiece a cambiar el rumbo.

No considero por ahí acertado que se cambie todo como si fuese la responsabilidad de todos los ministros la caída de las legislativas. Yo no creo que sea así. Nos culpamos todos de que no podemos manejar una economía, que Cambiemos nos dejó el país en llamas y es muy difícil manejar una economía con la inflación, y con una deuda tremenda que dejó el Gobierno anterior.

El responsable es el macrismo que dejó todo el país en llamas. Entonces hoy no podemos culpar ni a los ministros ni al presidente ni al gobernador ni a los intendentes.

Sí nos hacemos cargo. Cosa que no hizo el Gobierno anterior. Todos nos hacemos cargo de la situación y tratamos de mejorar y corregir, pero es culpa de todos, nadie se escapa de esto ¿no?

Me sorprendió un dato de Suárez. ¿5 mil personas no fueron a votar de los 40 mil habitantes?

Más de 5 mil personas no fueron a votar, ya hace mucho tiempo que nosotros venimos diciendo que no nos convencen las PASO. Es un doble gasto, un doble movimiento de gente que viene irritada por la pandemia ya, y no solamente en Suárez pero hubo distritos, Gonzales Chaves, Benito Juárez, que también en la proporción de habitantes que tienen tuvieron muchísimas personas que no fueron a votar. Creo que en estas del 14 de noviembre el porcentaje se va a elevar, ¿no?

¿El Frente de Todos tiene posibilidades de revertir los resultados electorales?

Yo creo que el Frente de Todos va a recuperar. Es más, nosotros tuvimos un empate técnico con Cambiemos, tuvimos un punto y medio de diferencia, o sea que cuando terminen de procesarse los datos, puede que el Frente de Todos haya ganado en Coronel Suárez