-¿Qué lo motivó a presentarse en las próximas elecciones para competir, una vez más, por la Intendencia?

Es muy simple, cuando asumimos al poco tiempo comenzó la pandemia y perdimos, prácticamente, dos años de gestión. Hemos hecho muchísimo, pero nos quedan proyectos por concretar.

Tenemos una universidad en marcha con siete carreras. Ya construimos la primera etapa de la sede propia, nos falta la segunda. En cuanto a la construcción de viviendas, el gobierno anterior no hizo bancos de tierra, por lo tanto, no había terrenos. Ahora estamos terminando 128 casas, pero son pocas para una gestión de gobierno.

Recientemente conseguimos casi 700 lotes para concretar un plan de viviendas que, en nuestras manos, va a ser una realidad. Axel Kicillof dio las directivas para que se hagan más de diez mil viviendas por año en la provincia. Confiamos en su palabra y queremos que continúe en el gobierno.

-Siempre ha sido muy productiva la relación entre el municipio y la Provincia.

Desde el primer día. Te diría que se ha concretado un 60 por ciento de lo que hemos proyectado. Es inédito que el gobernador haya puesto tantos fondos en educación. Hemos inaugurado escuelas que el gobierno anterior dejó paralizadas.

Kicillof junto al ministro Alberto Sileoni terminaron una obra emblemática para nuestra comunidad como es la Escuela 5 y hay cien obras más. Y en todas las áreas pasa lo mismo. Es muchísimo lo que estamos haciendo con la Provincia y es bueno reconocerlo.

-¿Y qué piensa de la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi?

Me parece que hay muchas posibilidades de que el próximo presidente sea Sergio Massa. Es un hombre de consenso que tiene la esperanza de guiar la economía para que no sigamos con este proceso inflacionario. Creo que podemos tener por cuatro años más un gobierno nacional y popular.

-¿Qué opina de la interna que le planteó a esta fórmula Juan Grabois?

Estamos en democracia y lo puede hacer, pero me sorprende que cuando la máxima dirigencia optó por una lista de unidad no la respete. Me parece una desobediencia, no tiene sentido.