Roberto Álvarez, intendente de Tres Lomas

¿Cómo tomó los cambios en el Gabinete de Axel Kicillof?

Bueno, realmente es una medida que ha tomado el Gobernador de hacer una modificación en su Gabinete para darle más aire a los reclamos que vienen realizando los intendentes.

La verdad que el equipo que tenía le tocó un momento muy difícil, tuvieron que enfrentar situaciones de pandemia con medidas muy duras y ahora hace falta agilizar, y no porque estas personas no estén en condiciones, sino para dejarlos a los que estaban en funciones bien parados, porque el esfuerzo que hicieron es para agradecérselo.

Pero la renovación, haber reubicado a Carlos Bianco como jefe encargado de los ministros, la bienvenida a Cristina Álvarez Rodríguez, que ya estuvo en otro momento en el Ministerio de Gobierno de la Provincia, un agradecimiento a Teresa García, que vuelve a otra de sus funciones. Realmente el pase de Agustín Simone a Vivienda es muy positivo.

Nosotros el viernes mismo, no sé si estaban definidas estas medidas, logramos firmar un convenio por 104 viviendas, que estaban demorados con Miguel Oroz, que era el anterior administrador del Instituto. Bueno, Nardini y también Insaurralde, toda gente que también pertenece a los municipios.

Espero que podamos contar en el futuro, entre los otros reacomodamientos que se vayan haciendo, con algún intendente de los pueblos del interior.

Me hubiera gustado también un intendente del interior en el Gabinete de Axel porque hay cosas del interior que a veces los intendentes del Conurbano no conocen bien a fondo, y eso lo digo así pero yo ya se lo he planteado a Axel personalmente.

Las medidas me parecen positivas, las que se han tomado en Provincia como las que se han tomado en Nación, para abrir un poco el juego de las necesidades que tenemos y que creo que hoy seguramente van a estar dando un comunicado con las modificaciones que van a hacer a los planteos que los intendentes le hicimos el día viernes cuando estuvimos en la reunión.

¿En qué cree que radica esta decisión del Gobierno de Axel Kicillof de incluir a dos intendentes importantes como Nardini e Isaurralde en el Gabinete?

Yo creo que lo fundamental es que el hecho que sean intendentes es tener un nexo más fluido con los intendentes del interior. Por eso insisto en que hubiera hecho falta no sé si una Secretaría de Asuntos Municipales en la Provincia, que yo no tuve la oportunidad de verla trabajar. Yo llevo 18 años trabajando, a veces como secretario general y 10 años como intendente.

Un secretario de asuntos municipales no ha tenido en este momento el equipo de Axel y esto ha hecho que quienes estaban al frente poniéndole el pecho a las balas hayan tenido que enfrentar muchísimas situaciones y no han tenido la oportunidad de descargar algunas cosas necesarias de los municipios chicos que se pueden solucionar directamente con un secretario de asuntos municipales.

Es mi opinión, tal vez no lo interpretan otros así, pero yo he trabajado muy bien cuando hemos tenido secretario de Asuntos Municipales, y que han dependido o dependían de la Secretaría de Gobierno o como podía haber sido de la Jefatura de Gabinete, para descomprimir lo mucho que tenía una Jefatura de Gabinete. Y más en estos momentos.

Le consulto también por esta ebullición interna que vivió el peronismo a nivel nacional. ¿Cómo lo evalúa? ¿Le parece que quizás esa discusión debería haberse dado puertas para adentro y no al exterior?

En mi opinión, tal vez debió haberse dado puertas para adentro. Pero había que hacer una movida, que se estaba un poco lento en eso. Y bueno, una característica del peronismo y que creemos que va a ser positiva.

¿Coincide con lo que dijo Aníbal Fernández: que a él no le gusta ni el mate ni el peronismo tibio?

(Se ríe) No me compares con lo que opine, pero sí. El peronismo tibio no es así, no es el peronismo tibio. El peronismo es fuerza, lucha y eso es lo que hay que ponerle a lo que resta de esta gestión