¿Cómo se prepara la ciudad para las elecciones del domingo y cómo ve posicionado al Frente de Todos rumbo a los comicios?

Estamos trabajando. Hemos hecho un gran trabajo casa por casa con los candidatos, con gente del gabinete y con muchos vecinos que son participantes o que se adhieren a nuestra lista, a nuestro Frente Justicialista Vecinal.

Hemos tenido muy buena recepción por parte de los vecinos y estamos confiados en que vamos a tener un resultado positivo y también hemos hablado sobre las conveniencias de que logremos que Provincia y Nación puedan ganar las elecciones para que nuestro país pueda seguir progresando como lo ha hecho en estos meses a pesar de haber tenido pandemia.

Tenemos en marcha una gran cantidad de obra pública, una gran generación de fuentes de empleo y mucho trabajo en educación. Por eso estamos confiados en que vamos a tener un buen resultado en la elección.

¿Nota un cambio en el humor social del electorado de septiembre a esta parte?

Sí, ninguna duda. El personal que ha recorrido las calles y ha conversado muchísimo, porque hace 15 días atrás salimos con un folleto de todas las cosas que tenemos en marcha… y cuando salimos la primera vez la gente estaba muy dubitativa y no le daba importancia a la elección por ser una elección legislativa. Mucha gente acá en Tres Lomas no fue a votar.

Nosotros tenemos un padrón de 6680 votantes, de los cuales 2000 no fueron a votar y hoy en el recorrido se puede conversar con la gente, están más alegres, están dispuestos a ir a votar, nos dicen que no fueron porque consideraban que no era tan importante.

Para nosotros era una especie de encuesta porque somos dos partidos nada más los que competimos acá, el Frente Justicialista Vecinal (local) con el Frente de Todos (en provincia y en nación) y Cambiemos o Juntos.

Estamos convencidos de que vamos a volver a obtener los resultados que fueron característicos en casi todas las elecciones que hemos tenido nosotros y que las hemos ganado con cierto margen.

¿Qué es lo que se pone en juego a nivel nacional y provincial en estas elecciones?

Indudablemente acá se pone en juego qué tipo de Gobierno queremos. Eso lo decimos y lo repetimos todos. Un Gobierno que asumió con una Nación comprometida con el FMI, con una deuda de un bono a 100 años, es una vergüenza, y que mucho peor es la deuda de 45 mil millones de dólares que vinieron del FMI y que no sabemos dónde fue a parar porque no ha ido a parar a ningún lugar productivo y dicho por el propio ex presidente Macri que fue a los bancos para pagar a empresas fundidas o a empresas que no se sabe dónde se llevaron el dinero.

Ahí están las diferencias de qué tipo de Gobierno queremos. Un tipo de Gobierno que evadió todas las reglas en cada una de sus acciones porque obtuvo créditos sin pasar por las Cámaras, todo lo hizo por decreto, no cumplió ni con la Constitución ni con las leyes que regulan todas estas cosas, un Gobierno que fue para unos pocos que realmente dominan el país con una prensa que está tratando de confundir a la gente.

Este hombre Macri y todos los que lo acompañan se burlan permanentemente de la gente, no les interesa la gente más que un grupo de grandes capitales que son los que sostienen parte de esa prensa que nos confunde y también de los estamentos de la Justicia que lamentablemente fueron puestos por decreto sin cumplir con los pasos que hay que seguir.

Un Gobierno lamentablemente como el anterior o un Gobierno como este que se encontró con un país fundido y tuvo que afrontar una pandemia y comprar equipamiento como respiradores, o un montón de equipos para la salud, armar hospitales y adquirir vacunas lo más pronto posible, con un país que no tenía dinero pero que sin embargo recibió críticas muy tremendas de las vacunas y que hoy tienen la boquita cerrada porque el Gobierno ha vacunado a la mayoría de la gente.

Acá en nuestro pueblo y en muchas otras ciudades ya estamos dando la tercera dosis, así que ya no se habla más cuando se tuvo una crítica severísima de que la vacuna era veneno, de todo ese equipo que está alrededor de un ex presidente, que es vergonzoso, un mentiroso y un caradura, un verdadero caradura como lo sigue siendo ahora.

Si queremos un Gobierno como este que en estos tiempos recuperó a pesar de la pandemia 325 mil puestos de trabajo, que ha levantado las industrias en un más del 10 por ciento, que está haciendo que el país funcione, que funcione la educación a pesar de haber sufrido momentos difíciles, que comienza otra vez a repartir netbooks en las escuelas…

Es un Gobierno que viene a levantar el país, como el de Alberto Fernández y Axel Kicillof, que quiere un país que sea para todos, sin descuidar las industrias y sin descuidar el campo, que es parte de lo nuestro pero también poniendo un equilibrio en todas aquellas personas de menores recursos que tienen que tener los mismos derechos que los cuatro que figuran como los dueños del país cuando estaba Macri en el Gobierno.

Esa es la diferencia. Un Gobierno para todos y un Gobierno de equilibrio donde todos vuelvan a tener la posibilidad de festejar el cumpleaños de los hijos, de poder cambiar el cochecito, de poder ir a una fiesta, salir algún día de vacaciones. Tener esos mismos derechos que le fueron cortados por la administración de Macri, no tener tarifas que aumentaron el 3000 por ciento, como la luz y el gas.

Tienen que votar, olvidarse de aquella gente que tanto daño les hizo y creer en esta gente del Frente de Todos que de ahora en más quiere trabajar en estos dos años para volver a recuperar el país, como lo está haciendo en este momento y lo demuestran pueblos del interior como el nuestro donde tenemos un alto nivel de trabajo gracias a la cantidad de obra pública.

Ese es el Gobierno que queremos. Un Gobierno que genere empleo, que genere producción, que genere mano de obra para que pueda haber trabajo para todos.

