-¿Qué análisis hace de los resultados electorales del Frente de Todos en la ciudad?

Aquí se realizó una interna innecesaria. Nunca en la vida habíamos tenido una interna dentro del Frente de Todos. Obviamente al hacer la campaña sobre la figura del candidato Flavio Diez, que no vive en Coronel Suárez, no es conocido, se perdió de una manera estrepitosa.

Lamentablemente perdimos la mayoría que teníamos, pero yo llevo seis periodos de gobierno y en tres, por lo menos, he tenido minoría y he gobernado bien igual.

-¿Por qué se llegó a esta “interna innecesaria”, que usted señala?

No sabemos. El presidente del PJ dijo que donde había intendentes del Frente que recuperaron municipios no se iban a realizar internas. En realidad, en primera instancia creíamos que era así, pero después le dieron una boleta corta.

Yo he pedido explicaciones y hasta ahora no me las han dado. Tengo una reunión prevista para el martes que viene con el jefe de Gabinete y la ministra de Gobierno y el miércoles hay un almuerzo con el gobernador Axel Kicillof.

Quiero plantear la situación de lo que sucedió en Suárez para que no se vuelva a repetir porque nos costó bastante recuperar el municipio después de cuatro años que gobernó Cambiemos. Entonces, que se realice esta interna me pareció una mala pasada.

-Usted señala que en los próximos días se reunirá con funcionarios provinciales. ¿Hubo algún tipo de aproximación hasta el momento?

Sí, con el gobierno tengo un excelente diálogo porque ha apoyado siempre la gestión, saben cómo me he manejado y que he sido totalmente leal desde los comienzos de Néstor Kirchner. Tanto el gobierno nacional como el provincial siempre me han dado respaldo, pero habrá que ver cómo seguimos de cara al 2023.

-Y justamente, ¿cómo continuará la gestión de aquí al 2023?

Creemos que las legislativas no marcan un parámetro de lo que va a suceder en 2023, todo lo contrario. Creo que nosotros tenemos muchas cosas para mostrar, como la Ley de Zona Fría, impulsada por Máximo Kirchner, donde se rebajó el consumo de gas al 50 por ciento; y las obras que habían quedado paralizada en el gobierno de Cambiemos, como la terminal de ómnibus, escuelas, jardines, pavimento, cloacas, agua corriente, gas natural, sendas peatonales y ciclovías.

Tenemos todo en marcha, la pandemia nos afectó bastante, pero la pospandemia hace que podamos resurgir y apuntar a estos dos años que nos quedan para realizar todo lo que estaba previsto.

-Por último, ¿cómo analiza la recuperación de votos que tuvo el Frente de Todos a nivel provincial?

Creo que ha sido importante porque la gente tiene memoria. Hablando con vecinos de un barrio me preguntaban por qué la gente se olvidó que los aumentos de gas y de luz durante el gobierno anterior eran del 3 mil por ciento y este gobierno nacional y popular lo primero que hizo cuando llegó fue congelar los aumentos y bajar la tarifa del gas en un 50 por ciento. Hay algunas cuestiones que, por ahí, no se entienden del todo, pero hay que refrescarle la memoria a la gente