Your browser doesn’t support HTML5 audio

Héctor Gay.

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, se mostró satisfecho por la elección de Juntos en la Sexta Sección. A la espera de los resultados finales, este domingo por la noche diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM

-¿Cómo le fue a Juntos a nivel local?

La verdad que muy bien. No teníamos internas sino un acuerdo entre el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica. La verdad fue una diferencia inesperada: fue casi un 50 por ciento frente al 21 y fracción del Frente de Todos. Obtener prácticamente el 50 por ciento de los votos a seis años de haber iniciado la gestión lo tomamos como un apoyo al equipo de gobierno.

-¿Qué números tiene a esta altura de la noche en la Sección y cómo se refleja en el ingreso de legisladores?

Los números aún no están, hay una ventaja no muy amplia, pero ventaja al fin, del espacio de Facundo Manesporque en esta sección hay seis distritos gobernados por radicales. Ahora, cuando sumamos las dos fuerzas, estamos hablando de un 52 por ciento contra un 27 por ciento del Frente de Todos. Si este resultado se diera en noviembre, de once legisladores que se renuevan en la Sexta entrarían un mínimo de siete diputados.

-¿Considera que la totalidad de los votos de Manes pasan a Diego Santilli?

Es difícil de saber porque hay que evaluar el escenario global. Pero marca una tendencia