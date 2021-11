Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con José Luis Salomón.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

José Luis Salomón

En la jornada de hoy se desarrolló en la ciudad el Foro de Intendentes Radicales. ¿Qué balance hace del encuentro y cuáles fueron los puntos más importantes que se trataron?

La verdad que el balance es muy bueno. Nosotros somos 32 intendentes de toda la Provincia. Somos radicales, por supuesto, y hoy vinieron 25. Los que no pudieron venir fueron por causas muy justificadas que no podían estar presentes. Es la cuarta vez que nos juntamos en Saladillo. Tres veces como intendentes radicales y una como foro de Cambiemos.

Pero esta fue pura y exclusivamente de intendentes radicales. Lo hicimos en el ámbito del Comité Radical, arrancó a las 11 de la mañana, 11.15 aproximadamente hubo una conferencia de prensa y después hicimos toda la reunión hasta las 14.30, casi 14.45 de la tarde.

Click to enlarge A fallback.

El balance es muy bueno porque se abordaron temas que teníamos pendientes, que queríamos hacer desde antes de las elecciones. Nos costaba mucho a los intendentes movilizarnos, juntarnos, para hablar temas que son comunes, que nos interesan, que nos preocupan, que nos movilizan permanentemente. No es lo mismo hacerlo por Zoom que hacerlo en forma presencial.

MIRÁ TAMBIÉN Bahía Blanca: Triunfo y respaldo a la gestión municipal de Gay

En la primera etapa fue un análisis político en general de lo que había pasado en las elecciones en cada lugar, en cada sección, qué lectura hacíamos cada uno de lo que había sucedido.

En la primera etapa fue un análisis político en general de lo que había pasado en cada lugar, en cada sección, qué lectura hacíamos cada uno de lo que había sucedido y de lo que viene fundamentalmente, eso nos genera mucha expectativa a todos. Un poco ver lo que puede suceder en el 2023, y en función también del protagonismo que tienen y que van a tener los intendentes en el escenario electoral de los próximos tiempos.

La realidad de la votación, por qué la gente se expresó como se expresó, cuáles fueron los motivos. También en eso hay una injerencia muy grande de los Ejecutivos municipales. Nosotros no estamos ajenos a la realidad de lo que sucede. En cada elección, si acompañan, especialmente en estas elecciones intermedias, tiene que ver mucho con el balance de la gestión pública.

La gente aprecia y valora o desaprueba la gestión pública muchas veces en este tipo de elección. Más allá de que puedan después acompañarte en la elección general.

Después siguió una segunda parte más de gestión, analizando el tema del presupuesto del año que viene, para ver cómo conseguir la mayor cantidad de recursos y apoyo posible para los municipios.

Después siguió una segunda parte más de gestión, analizando el tema del presupuesto del año que viene, el tema de la relación con los intendentes, los legisladores, para ver cómo conseguir la mayor cantidad de recursos y apoyo posible para los municipios, de todos los municipios, especialmente nosotros que somos los municipios más chicos, 31 de los intendentes somos del interior y solamente San Isidro es del medio.

Y la verdad es que necesitamos recursos para poder funcionar y para poder darle respuestas a nuestro pueblo. De eso también se trata, de cómo articular la acción de los intendentes con nuestros legisladores y también con nuestro partido a nivel provincial y nacional.

En este sentido también abordaron el presupuesto 2022.

Sí, por supuesto, abordamos el presupuesto 2022 sin conocerlo, la necesidad de contar con recursos y también el tema del Coeficiente Único de Distribución (CUD), que no nos afecte, que no nos complique a los municipios de sobremanera, que cualquier ajuste que se pueda hacer sobre el tema sea lo más equitativo y justo posible.

Los municipios somos el último mostrador y somos los que tienen que dar respuesta ante este tema que ni siquiera nos corresponde pero no nos podemos hacer los distraídos. Cuando no andan los patrulleros y la policía no tiene los recursos, recurre a los intendentes y el intendente no puede decirle “no, esto no corresponde”. Lo mismo pasa con la salud y lo mismo pasa con la educación.

¿Hay recursos provinciales? Sí, por supuesto. Pero también a veces hay necesidades que superan a la Provincia y a la Nación, y el municipio debe estar ahí presente. Por eso es importante la articulación, poder complementar el esfuerzo de los municipios con la Nación y la Provincia.

Cuando no somos del mismo color político, el accionar debe ser coordinado políticamente. Los intendentes que no coincidimos con Provincia y Nación necesitamos la mayor cantidad de coordinación posible con nuestros legisladores y, por supuesto, con nuestro partido a nivel nacional, provincial, que nos represente en ese reclamo, en ese pedido o en ese trabajo en conjunto.

¿Cuál fue el balance que hicieron sobre los resultados de las elecciones para el radicalismo? El radicalismo ya es protagonista dentro del frente Juntos pero ganó en más distritos del interior que el Pro.

Nosotros, como todo partido, queremos ser protagonistas desde siempre. Costó lograr este espacio pero me parece que hoy lo tenemos y hay que cuidarlo mucho y hay que también fertilizarlo de la mejor manera posible para que eso siga creciendo. No nos podemos quedar con lo que tenemos. Me parece que es importante entender que podemos ser más protagonistas y podemos tener una cuota de decisiones más importantes en la medida que seamos lo suficientemente inteligentes para atraer más cantidad de pueblo a nuestro foro y más cantidad de apoyo de la comunidad.

La verdad que en la provincia de Buenos Aires fue contundente y marcado el apoyo. Cuando uno mira el mapa pintado con los colores que tiene que estar pintado se nota el rojo en varias provincias del país y también dentro de la provincia de Buenos Aires en muchos municipios.

Tal vez nuestra mayor debilidad sigue siendo el Conurbano, porque el Pro representa más al Conurbano y ni hablar el peronismo representa al Conurbano. Y ahí hay una mayoría electoral importante.

Nosotros tenemos tal vez un peso territorial muy fuerte en superficie, tal vez no así de la misma proporción el peso electoral. Creo que de a poco podemos logrando mayor protagonismo todavía.

Más que conforme con el resultado. Hay que trabajar mucho. Y fundamentalmente en lo que todos coincidíamos es la trascendencia que tiene lo que viene, entendiendo que hay que prepararse para lo que viene, no es solamente cuestión de ganar una elección más, es cuestión de entender que podemos ser protagonistas y tener un resultado electoral positivo.

Necesitamos preparar gente suficientemente capaz para estar al frente de un ministerio, de una dirección pública provincial, esto es fundamental. Realmente es clave para los éxitos de las gestiones públicas. No solamente elegir un gobernador y un presidente. Que tengamos equipos de gobierno suficientemente preparados para eso. Los grandes fracasos que pudimos haber tenido muchas veces tiene que ver con esto, que no hay equipos suficiente para sostener y acompañar a un gobernador y a un presidente de la manera que hay que hacerlo.

Para eso hay que preparase y mucho. Son fundamentales los partidos políticos. Una de las herramientas fundamentales y uno de los trabajados de acá en adelante va a ser preparar a todo su militancia, su equipo de gente, para cualquier gestión de gobierno que pueda venir por delante.

-