-Desde Buenos Aires Primero emitieron un comunicado donde hacen un balance de la realidad económica y política del país. ¿Qué es lo que más le preocupa al vecinalismo bonaerense?

Desde nuestro espacio de intendentes y agrupaciones vecinales vemos con preocupación la situación actual que nos pega, no solo en la función diaria que cumplimos, sino como simples ciudadanos. Estas diferencias que parecen que son insalvables entre uno y otro sector en nada ayudan a resolver los problemas que tiene el país.

Es momento de llamar a la reflexión a los dirigentes políticos, a todos aquellos que tienen responsabilidades de gobierno y a aquellos que la han tenido. Mas allá de las diferencias partidas, acá lo que está en juego es el destino de la Argentina. Tenemos que pensar en la bandera celeste y blanca, más allá de los partidos.

Nosotros nos ponemos a disposición en el trabajo conjunto, tratando de buscar las coincidencias y los puntos de construcción.

-Pensando en este contexto económico tan complicado, ¿cuáles son los desafíos del vecinalismo?

Gobernar independientemente de los colores partidarios y acompañar las políticas provinciales y nacionales, más allá de las diferencias. Tenemos que encontrar esos puntos de coincidencia y trabajar en gestiones que le mejoren la calidad de vida a la gente.

Lógicamente, tenemos representantes en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y estamos acompañando los proyectos que son en beneficio de la ciudadanía.

Observamos que los que estuvieron no hicieron lo que tenían que hacer y hoy parecen ser la solución de todos los que están. Me parece que es un momento de pensar en un espacio común, no estamos para hacer leña del árbol caído.

Es muy triste ver los índices de inflación, el dólar que se dispara y la incertidumbre en los hogares. Hay dirigentes más preocupados en cómo se posicionarse para 2023 que en estar poniendo toda la energía en ver cómo se sale de esto.

-¿Y cómo analiza el rol de Sergio Massa, que ha sido una figura de consenso en la interna que vive el gobierno?

Sergio intentó alcanzar coincidencias para mejorar la calidad de vida de la gente. Pero con la voluntad de una sola persona no se hace nada, por eso, vuelvo a insistir, acá hay una responsabilidad de los que gobiernan y de los que están en la oposición.

El otro día hablaba con un dirigente que me decía: “La oposición se va a quedar cruzada de brazos porque le conviene que estalle todo”. Si estalla todo, estalla para todos. Así no se construye un país. Falta generosidad en los que gobiernan, para convocar a la oposición, y en la oposición para sentarse en una mesa a dialogar.