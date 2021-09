Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con la diputada bonaerense de Juntos por el Cambio, Rosío Antinori.

-¿Qué expectativas tiene con la renovación de su banca en la Cámara baja?

La verdad que muy buenas expectativas. Yo creo que nuestro espacio ofrece hoy la opción para que todos aquellos vecinos que están desencantados, que sienten que el gobierno no ha cumplido con garantizarle sus derechos, que no ha cumplido con la seguridad, con la salud y con la educación, ve que nosotros estamos dando esas peleas, ve que nosotros nos animamos a decir basta, basta las escuelas con las aulas vacías.

Queremos la presencialidad, queremos que los chicos recuperen contenido, le decimos basta a la inseguridad, en muchos de nuestros pueblos del interior se vivía muy bien, la gente vivía muy tranquila y hoy hay una ola de delitos que preocupa a los vecinos. La gente dice basta al vacunatorio vip, la verdad que muchos se vacunaron y se colaron en la fila y no han llegado las segundas dosis, y hay muchos adolescentes y niños con problemas de salud que tampoco tienen hoy sus vacunas.

Podemos legislar y encontrar herramientas para que los bonaerenses vivan mucho mejor.

Así que yo no tengo dudas de que la gente nos va a acompañar en la lista que encabeza Diego Santilli, porque la verdad que son todos candidatos con experiencia y que han demostrado que ante estos problemas podemos legislar, podemos hacer proyectos y que podemos encontrar herramientas para que los bonaerenses vivan mucho mejor.

-¿Cuál es su compromiso con los bonaerenses?

La verdad que hace mucho que asumí el compromiso de trabajar para reactivar la producción del interior de la provincia de Buenos Aires, para generar nuevos puestos de trabajo, para que las economías regionales vuelvan a florecer, y yo creo que hoy en la pos pandemia justamente es lo que estamos necesitando. Estamos necesitando una reactivación económica, estamos necesitando que la provincia vuelva a ser el motor productivo del país para poder salir adelante, para que nuestros jóvenes tengan una oportunidad y encuentren su primer empleo.

La verdad que en eso me he abocado, he venido trabajando en muchos de estos temas, algunos me hice muy conocida, como es el impulso de las energías renovables, que todos sabemos que se han generado más de 7 mil puestos de trabajo y muchos otros indirectos, y que hay que seguir impulsando esa industria, porque todavía hay toda una cadena de valor por detrás. Pero además de eso, he trabajado en otros temas como es el fortalecimiento de las PyMEs y de los comercios, he trabajado mucho en las buenas prácticas sustentables para el campo, en la conectividad que hoy están necesitando también las zonas rurales. Bueno, en muchos temas que tienen que ver también justamente con generar nuevos puestos de trabajo y reactivar la provincia de Buenos Aires.

-¿Algunos de estos temas van a tener principal eje en la Cámara baja tras las elecciones o cuál cree que serán los proyectos a tratar en Diputados luego de los comicios?

Yo espero que sí. Espero que los comicios sirvan para escuchar lo que la gente está reclamando, y que estos temas que son tan importantes y son tan necesarios encuentren pronto debate, pronto tratamiento y que podamos llevarlos al recinto para seguir trabajando porque me parece que ese es el camino; que la pos pandemia lo que nos está exigiendo y lo que nos está dando es una gran oportunidad para repensar los sistemas productivos y trabajar para mejorar la situación económica que tanto apremia hoy al bonaerense.

Espero que los comicios sirvan para escuchar lo que la gente está reclamando.

-¿Cómo se vive el cierre de campaña en la Sexta Sección, especialmente en Tres Arroyos?

La verdad que muy bien, en Tres Arroyos tenemos dos candidatos, uno por el Pro, Agustín “Yaya” Rossi, y uno por la Coalición Cívica, Cecilia del Águila, que ambos acompañan la boleta en la cual yo soy precandidata y que encabeza Diego Santilli, y con muy buenas expectativas, muy contentos por cómo se ha desarrollado la campaña. Hemos participado de debates, hemos dado a conocer nuestras propuestas, hemos dado a conocer nuestras ideas y creo que son todas propuestas que representan lo que los vecinos nos reclaman. Yo estoy muy convencida de que la gente nos va acompañar con el voto el domingo.

¿Qué mensaje les deja a los vecinos de la Sexta de cara a las elecciones del domingo?

Que el momento de expresarse es ahora. Que el domingo tenemos la posibilidad de hablar a través del voto, que es un acto muy importante, que no dejemos de ir a votar, que los protocolos van a estar y que las escuelas van a ser lugares seguros. Así que, que por favor sea una gran fiesta de la democracia y que con el voto le pongamos un freno al kirchnerismo y que trabajemos juntos por estos objetivos y por estos valores que tanto representan a nuestro espacio.

La verdad que sabemos que después del domingo nuestro espacio va a estar fortalecido, y como te decía Juntos va a seguir representando los valores de la educación, del trabajo, de la seguridad, así que, que la gente vaya a votar y que nos acompañe con el voto.

