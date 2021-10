Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el intendente Julio César Marini.

Julio Marini

Días atrás Usted mantuvo encuentros con los flamantes ministros Martín Insaurralde y Cristina Álvarez Rodríguez. Cuénteme un poco qué temas se trataron y qué análisis hace de estos encuentros.

Fuimos invitados los intendentes de la sexta para mantener una charla con Insaurralde y Cristina Álvarez Rodríguez, donde nos comentaron los programas que la provincia de Buenos Aires va a sacar adelante para beneficio de sus habitantes, que son programas que ya venían un poco trabajándolos los anteriores ministros y que ya estarían por concretarse.

¿Qué análisis hace de estos cambios que hubo en el Gabinete? ¿Le parece favorable, por ejemplo, la llegada de ex intendentes? ¿Le suma mayor territorialidad al Gobierno?

Te digo francamente con los anteriores ministros he trabajado con una excelente relación y con una respuesta muy positiva hacia mi distrito.

No tengo duda que seguramente van a hacer una muy buena gestión los nuevos ministros.

Cristina Álvarez Rodríguez, por ejemplo, es una persona con mucha experiencia, ha estado ya en el Gobierno provincial. Y por supuesto decirte que son decisiones muy del Gobernador los cambios del Gabinete, nosotros lo que hacemos es escuchar a todos y participar en las reuniones que nos invitan y más tratándose de compañeros.

¿Qué análisis hace de las últimas medidas económicas que se tomaron a nivel nacional y también provincial? Desde la oposición señalan que son medidas electoralistas. ¿Usted qué responde a esto?

Bueno, yo de la oposición qué te puedo decir. Permanentemente cada acción que hace el Gobierno, los programas que tienen, los critican. Es una forma de hacer política no constructiva, en vez de aportar ideas o por lo menos decir que los programas que están haciendo o la política que hace el Gobierno provincial es buena ellos viven criticándolo.

Es una forma de hacer política para ver dónde suman un voto, no valorando ni trabajando ni acompañando las buenas acciones que tienen el Gobierno de la Nación y de la Provincia.

Realmente así han logrado tener algunos votos. Hay que tener memoria de qué es lo que hicieron ellos cuando estuvieron en el Gobierno. Y la verdad que no hace tantos años. Hace muy pocos años que dejaron de ser Gobierno, dejando un país totalmente envuelto en llamas, con deudas monstruosas que no saben explicar todavía dónde están esos 45 mil millones de dólares, como también llevar adelante políticas que van en contra de la gente, contra los trabajadores.

Acá nos olvidamos muy rápidamente las cosas pero los fuertes tarifazos, fábricas que se cerraron, deuda que dejaron y tras de eso una pandemia, que no es culpa por supuesto del Gobierno anterior, pero una pandemia que pegó muy fuertemente en todo el mundo.

Argentina no está ajena de esto, y este Gobierno provincial ha estado permanentemente cerca de todos los intendentes, de todos los partidos políticos acompañando en todo sentido con equipamiento, insumos para los hospitales, ayuda económica para los comerciantes, trabajando y construyendo viviendas.

Y realmente cuando salen con alguna medida nueva o con algún anuncio de algo se ocupan los que estuvieron en el Gobierno anterior de cuestionar y criticar las acciones del gobernador Axel Kicillof como del presidente Alberto Fernández.

Realmente es preocupante que no tengan una propuesta, que no tengan una forma de llevarle a la gente una solución los dirigentes de Juntos por el Cambio.

Vos pensá que sin ir más lejos decían que era un poquito más que una gripe, decía Macri que era esto del Covid. Después decían que las vacunas que teníamos para darles a nuestros ciudadanos y habitantes del país eran vacunas que no eran buenas para la salud de la gente, que no iban a resolver el problema.

Fíjate lo que fue el fin de semana largo. Hoy todo el mundo está saliendo gracias a la vacuna, gracias a que el Gobierno nacional y provincial se ocuparon permanentemente de que llegaran vacunas a cada uno de nuestros distritos.

Hoy comenzó también la vacunación para niños de 3 años en adelante.

Sí. Nosotros en Juárez hoy estamos vacunando chicos desde 3 años hasta los 11 años. Hoy en la actualidad te puedo mandar fotos de los chicos vacunándose. La verdad nos da una tranquilidad terrible porque realmente no tenemos ningún caso en Juárez, pero no es que no tenemos ningún caso en Juárez gracias a quien te habla en este momento sino gracias a las vacunas que llegaron y a la gran ayuda que recibimos de los Gobiernos nacional y provincial.

Yo soy peronista y no hablo así por defender a mi Gobierno. Hablo así porque es la verdad. Realmente están queriendo opacar todo lo que es la gestión del Gobierno de Axel Kicillof y su equipo como también del señor presidente de todos los argentinos para ver si pueden ganar un voto más. Realmente así no se ganan los votos. Los votos se ganan con propuestas y por supuesto con críticas constructivas, no confundiendo a gente.

