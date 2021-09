Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Facundo Castelli.

Facundo Castelli, intendente de Puan

El gobierno anunció nuevas medidas contra el Coronavirus. ¿Qué pasará en el municipio en este sentido?

En principio estamos esperando el decreto provincial, que va a ir en consonancia seguramente con las disposiciones nacionales y, a partir de eso, obviamente que adoptaremos mediante decreto municipal la adhesión a estas medidas.

Yo creo que muchas de ellas se podrían haber tomado con mayor anticipación, sobre todo lo que es lo relacionado con la actividad económica.

Algunas cosas creo que son positivas, pero la verdad hubiéramos esperado que fueran con anterioridad.

Por lo menos en nuestros lugares, lo relativo a los eventos al aire libre o reuniones en todo lo que es salones de fiestas y alguna actividad que en realidad no se asimilaba o no tenía la habilitación, como por ejemplo los restaurantes, podían tener gente hasta el 70 por ciento o 40 por ciento de aforo y había salones de fiesta que sin ningún tipo de contemplación no podían tener nada ni con aforo.

Algunas cosas creo que son positivas, pero la verdad hubiéramos esperado que fueran con anterioridad, igualmente vamos a acompañar porque, por ejemplo, en nuestro caso al día de hoy no tenemos ninguna persona internada ni en terapia ni en piso, y creo que eso ha dado como resultado que también en nuestros lugares necesitemos rápido estas medidas.

¿Cómo avanza en la ciudad la aplicación de la segunda dosis?

La segunda dosis viene bastante bien en relación con otros lugares. La verdad que en ese sentido venimos bien, salvo la Sputnik que es la que más demora en llegar, el resto viene con un buen ritmo de vacunación.

Lo llevo ahora al plano provincial y le pregunto por estas modificaciones que hubo en el Gabinete de Axel Kicillof. ¿Cómo toma la llegada de dos intendentes importantes como Martín Insaurralde y Leo Nardini?

La verdad que positivo. Más allá del trabajo que hizo Carlos Bianco y Simone en Infraestructura, creo que la llegada de dos intendentes a nosotros los intendentes nos gusta, más allá de que sea de otro color político.

Primero, porque vienen con la experiencia de la gestión, saben y comprenden las urgencias de los municipios y de los intendentes en la cercanía que tenemos con la gente, que necesitamos a veces esas respuestas rápidas, y en los casos donde no se logra a veces creo que un intendente que ha estado en funciones comprende eso y trata de dar respuestas más rápidas.

Así que esperemos que sea para bien, más allá de que esto es una medida obviamente que ha tomado el Gobierno provincial debido al impacto de las elecciones.

A mí por lo menos como intendente me parece buena la llegada de intendentes a estos cargos.

Pero más allá de eso, a mí por lo menos como intendente me parece buena la llegada de intendentes a estos cargos, porque creo que tener la experiencia de haber estado en un municipio te da otro tipo de visión en cuanto a las urgencias que tenemos en el día a día.

¿Hubiera sido bueno que se incluya algún intendente del interior provincial?

Sí, seguramente, creo que eso sería positivo, sobre todo porque tenemos una provincia tan grande que a veces las diferencias entre un distrito y otro, cuando se toma una medida, a veces son muchas.

Entonces, cuando se adopta algún tipo de medidas creo que es muy bueno que se tenga visión integral de la provincia de Buenos Aires y, en este caso, obviamente que algún intendente del interior hubiera estado en el equipo o en el Gobierno provincial yo lo vería muy bien.

Y creo que está a tiempo el Gobernador de tomar algún otro intendente como ministro o como asesor, que creo que sería importante sobre todo en temas relativos al interior bonaerense, sin desmerecer el trabajo de ningún ministro ni de ningún funcionario.

Pero creo que, en áreas como el Ministerio de Agricultura, todo lo relacionado con el campo, con el sector productivo agrícola-ganadero, está bueno a veces tener la mirada de alguien del interior. Me parece bueno el trabajo que está haciendo pero se puede sumar o mejorar aun ese trabajo.

En el plano electoral, Juntos ha hecho una gran elección. ¿Esperaban estos resultados?

La verdad que esperábamos un buen resultado. Esta diferencia no, de un 72 por ciento de acompañamiento de la gente la verdad que era un número…obviamente que uno siempre sueña, pero no éramos tan positivos de alcanzarlo.

Pero creo que se dan dos factores: uno, el acompañamiento de la gestión y a la buena lista de candidatos que llevamos, más allá de ir a una interna dentro de Juntos, creo que eso fue uno de los motivos. Y el otro creo que es, pensábamos y nos terminó fortaleciendo, que el Frente de Todos cayera tanto en adhesión de gente.

Muchos se volcaron a Juntos, y la verdad que eso tampoco era esperable, porque en la última elección, más allá de que era ejecutiva y es distinta, había superado los 4 mil votos el Frente de Todos y ahora llegó a los 1600, una diferencia muy grande.

Creo que también el descontento de la gente con el Gobierno nacional, con las medidas que había tomado en cuanto al sector agrícola-ganadero, sobre todo el cierre de las exportaciones, y creo que el Olivos gate también, es un enojo general hacia el partido político oficial y terminó también castigando al Frente de Todos.