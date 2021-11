Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Lorenzo Natali.

Lorenzo Natali.

-¿Qué lo motivó a participar en política y formalizar su candidatura por Juntos?

La decisión fue la importante propuesta que me hizo Emilio Monzó que vino hasta casa junto a Maximiliano Abad, el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel provincial. Me sorprendió, pero me halagó el ofrecimiento de estar en un espacio muy interesante con figuras como Facundo Manes, el propio Monzó, Margarita Stolbizer, gente confiable que me motivaba y no podía decir que no porque corría el riesgo de arrepentirme el resto de mis días.

Mi familia me apoyó instantáneamente y me dijo que era una oportunidad de reconociendo por mis 40 años de trayectoria en los medios. Terminé aceptando el desafío para poder servirle a la comunidad desde otro ámbito.

-¿Y qué le puede aportar su presencia a la Cámara baja bonaerense?

Las ganas de hacer de alguien que a esta altura deja su zona de confort para salir a pelear en un ámbito tan complicado como el de la política, con la esperanza de ser útil para la ciudad, la región y la provincia. Tengo ganas de nutrirme del conocimiento del espacio político y utilizar las armas que siempre utilicé en mi vida: la honestidad, la convicción y las ganas de hacer.

-¿Cuáles considera que son aquellos temas fundamentales a tratar en la Cámara de Diputados?

Los temas son infinitos, porque infinitas son las necesidades de la ciudad, la región, la provincia y el país. La mente va generando la gimnasia de incorporar temas y encontrar soluciones para los problemas.

Soy muy nuevo en todo esto, prefiero ir paso a paso, no prometer cosas que después no pueda cumplir. No me gustaban los candidatos que en campaña prometían un sinfín de proyectos y que después no cumplían. A mí me molestaban y creo que a mucha gente que está del otro lado también.

Pero tengo proyectos muy interesantes producto de mi iniciativa personal y de las ideas que me ha volcado gente de la política. Naturalmente, en orden de prioridades, en Bahía Blanca y la región está en carpeta la falta de agua. Hemos tenido veranos muy delicados por este tema. Las obras han sido licitadas, pero no se pusieron en marcha. Haremos una comisión de seguimiento de ese proceso para que el tiempo que falta rumbo al verano 2022-2023 se aceleren las acciones y no tengamos otra temporada estival de padecimientos.

-¿Qué análisis hace de la gestión de Héctor Gay en la ciudad de Bahía Blanca?

El análisis lo ha hecho la gente porque ha sido reelecto. Con respecto al segundo periodo, ha concretado logros importantes dentro de las limitaciones que ofreció el contexto de la pandemia, que perjudicó a todos los gobiernos. Pero se lo ve muy solido con muy buena presencia en la opinión de los bahienses.

-Por último, ¿qué mensaje les deja a los vecinos de Bahía Blanca y de la Sexta Sección de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre?

Un mensaje de agradecimiento por el notable apoyo del pasado 12 de septiembre, ya que nos dieron la posibilidad de ser ejecutores de este cambio. Argentina está atravesando por momentos muy duro, el gobierno nacional no está haciendo las cosas como el país necesita.

A partir del 14 de noviembre tenemos la oportunidad de comenzar con el cambio, pedimos la ayuda de los votantes con la seguridad y la tranquilidad que las mejores armas de combate del país las tiene nuestro espacio.